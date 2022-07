Von Christiane Frei

Im Exotenwald, angrenzend an den Schlosspark von Weinheim, faszinieren Bäume aus aller Welt. Lauschig und kühl spaziert es sich auf bequemen Wegen durch dieses öffentliche Arboretum, das sich weitläufig an die Flanke des Höhenzugs schmiegt. Als eines der Großen in Europa, angelegt von 1872 ab, bietet es Raum, ganze Areale mit einer Baumart zu bepflanzen. So lassen