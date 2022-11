Wiesloch. (tt) Ob wochentags oder am Wochenende, ob trockenes Wetter oder Regen: Seit dem Einsturz einer Hauswand in der Schwetzinger Straße vor knapp zwei Wochen sind jeden Abend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) vor Ort, um die Stützkonstruktion zu überprüfen. In den ersten Tagen wurden diese Prüfungen alle zwölf Stunden vorgenommen, mittlerweile konnten die Intervalle auf alle 24 Stunden vergrößert werden.

Vor Ort sind immer andere Helfer, damit sich die Kontrolle – nach der "normalen" Arbeit der Ehrenamtlichen – auf möglichst viele Schultern verteilt. Das Haus an der Ecke von Schwetzinger Straße und Neugasse wird dann abgeleuchtet, um mögliche Veränderungen sehen zu können. Außerdem werden die beiden Stützgerüste ausgeleuchtet, damit die Helfer schauen können, ob Splinte der Metallkonstruktion nachgeschlagen werden müssen oder ob sich Holzkeile gelockert haben.

Rund 30 Minuten dauert die Aktion in der Schwetzinger Straße für die zwei Personen, doch insgesamt ist der tägliche Aufwand doch höher: "Wir treffen uns in unserer Unterkunft in Frauenweiler", berichtet Felix Metzler, Zugführer beim THW Wiesloch/Walldorf. Dort habe man ausreichend Licht, um beispielsweise den Sicherungsgurt anzulegen, den die Helfer benötigen, wenn sie auf das Gerüst gehen. Dann fährt man zusammen zur Schwetzinger Straße und arbeitet eine vorgegebene Überprüfungsliste ab.

Ein ganzes Blatt nimmt diese Liste für das Einsatzgerüstsystem (EGS) ein, dass das THW am Unglückshaus aufgebaut hat. "Damit haben wir viel Dynamik aus dem Gebäude genommen", ist Metzler überzeugt. Erst im März wurden weitere THW-Helfer am Einsatzgerüst auf einem Bundeswehrgelände in Speyer ausgebildet. Bei der mehrtägigen Übung wurde auch eine einsturzgefährdete Hauswand abgestützt.

"Das System ist sehr vielseitig einsetzbar und modular aufgebaut", berichtet Metzler. Neben dem Abstützen von Hauswänden – es kam zum Beispiel auch nach dem Brand im Sickinger Hof in Walldorf 2009 zum Einsatz –, können damit auch Dekontaminationsschleusen aufgebaut werden. Diese müssen so groß sein, dass ein Lastwagen hindurchfahren kann. Solche Schleusen werden genutzt, um im Notfall schädliche Stoffe von Fahrzeugen entfernen zu können.

"In einem Handbuch sind alle Möglichkeiten verzeichnet, wie man es aufbauen kann", berichtet Metzler. Die Arbeit mit dem Gerüstsystem erfordere viel Übung, vor allem, um sich alle Namen der Teile einzuprägen. In Speyer haben die Einsatzkräfte zum Beispiel einen Steg gebaut: "Das interessante dabei war, dass wir nur auf einer Seite angefangen haben und uns dann über ein leeres Becken vorgearbeitet haben, ohne die gegenüberliegende Seite nutzen zu dürfen", erklärt Metzler. Dafür benötigten die THW-Helfer einen Ballasttank als Gegengewicht, um Stück für Stück an die Konstruktion anbauen zu können.