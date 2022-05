A5/A6 am Walldorfer Kreuz. (pol/mare) Am Autobahnkreuz Walldorf kommt es am Mittwochnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein Schwertransport hat hier seine Ladung verloren, wie die Polizei mitteilt.

Der Lastwagen war demnach gegen 14.30 Uhr auf der Autobahn A6 in Richtung Mannheim unterwegs. Vor der Überleitung zur A5 Richtung Karlsruhe verlor das Fahrzeug seine Ladung: Ein containerähnliches Raummodul mit knapp 20 Tonnen Gewicht fiel während der Fahrt auf die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand.

Die Experten der Autobahnpolizei Walldorf sind vor Ort und sichern die Gefahrenstelle ab. Es kommt deshalb zu umfangreichen Sperrungen im Bereich der Zufahrten des Autobahnkreuzes sowie der betroffenen Fahrbahnen. Der Verkehr wird derzeit örtlich umgeleitet. Eine Bergung des verlorenen Ladeguts wird derzeit vorbereitet.

Ort des Geschehens

Auf der A5 Richtung Heidelberg staute sich der Verkehr (Stand 17 Uhr) zwischen Kronau und dem Kreuz Walldorf auf fünf Kilometern. Auf der A6 Richtung Mannheim staut sich der Verkehr auf zehn Kilometern vor dem Kreuz.