Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Die Motoren heulten, der Gasgriff war aufgedreht, Staub wirbelte auf: Mit vollem Karacho ging es los – und bei den ersten Hügeln trennte sich schon die Spreu vom Weizen. Am Wochenende fand auf dem Gelände des Walldorfer Motorsportclubs Astoria (MSC) das erste Rennen der Saison für den "Motocross Südwest-Cup" statt. Rund 200 Starter aus ganz Deutschland waren an den zwei Tagen gekommen und kämpften in verschiedenen Klassen um den Sieg. Der Cup versprach Adrenalin pur.

Nach wie vor ist Motocross überwiegend eine Männerdomäne, der Sport erobert in den vergangenen Jahren aber zunehmend auch die Frauenwelt. "Wir haben dieses Jahr und hatten auch in der Vergangenheit eine sehr starke Damen-Klasse", erzählte Katharina Steger, Schriftführerin vom Walldorfer MSC. Auch Frauen seien zunehmend von diesem Sport begeistert.

Damit nicht zu viel Staub aufwirbelt und die Sicht der Fahrer behindert, wurde die Strecke zwischen den Starts extra mit Wasser besprüht. Foto: A. Dorn

Auch Mitglieder des Walldorfer MSC fuhren beim Südwest-Cup mit. Neben besagter Damen-Klasse gab es gesonderte Klassen für Anfänger, Senioren und Gäste sowie eine Prestige-Klasse. Das Wetter sei für den Cup optimal, sagte Katharina Steger. Um aufwirbelnden Staub aufgrund der Trockenheit entlang der Strecke zu vermeiden beziehungsweise zu reduzieren, wurde die Strecke je nach Bedarf zwischen den Starts mit Wasser besprüht.

Die Fahrer begaben sich für den Start in Position und gaben nach dem Startzeichen mächtig Gas. Motoren heulten auf und Zuschauer klatschten. Der erste Hügel kam nach wenigen Metern, aber erst nach der ersten Runde waren die Sprünge richtig hoch und die Fahrer gut in Fahrt. Nacheinander – mal mit viel Abstand, mal mit weniger – pesten die Fahrer die Strecke entlang und befuhren die verschiedenen Hügel. Die Sprünge waren mehrere Meter hoch. Streckenposten hatten ein Auge darauf, dass alles rechtens verlief.

Die Zuschauer kamen bei den Sprüngen ganz schön ins Staunen. Je länger die Fahrer auf der Strecke waren, desto höher schienen die Sprünge zu werden, einige Fahrer schienen mit ihren Maschinen geradezu in der Luft zu schweben.

Der zehnjährige Timo war extra aus dem Saarland gekommen, um mitzumachen. Foto: A. Dorn

Auch der Motocrossnachwuchs war vertreten, darunter der zehnjährige Timo aus dem Saarland. Er sei über das Kartfahren in den Motocrosssport eingestiegen und fahre seit etwa vier Jahren, erzählte er. Die Familie war das erste Mal beim Walldorfer Südwest-Cup dabei. Der Start sei richtig gut verlaufen, erzählte Timo, aber dann sei er irgendwann mit seiner Maschine ins Straucheln gekommen und habe seine gute Position verloren. Die ...