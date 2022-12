Im Laden im "Haus am Kreisel" bietet das ehrenamtlich aktive Team der Kleiderstube vor allem gebrauchte Kleidung, Schuhe, Bett- und Tischwäsche, aber auch Haushaltsartikel zu günstigen Preisen an. Hilfebedürftige werden kostenlos mit dem Nötigsten versorgt. Die ungewöhnlich großen Geldspenden waren diesmal möglich, "weil wir in letzter Zeit gut verdient haben", so Hannelore Blattmann. "Alle Waren in der Kleiderstube sind gespendet und wir haben viele hochwertige Sachen bekommen, zum Beispiel schönes Geschirr und gut erhaltene Kleidung." Die Kleiderstube wolle kein Geld verdienen, von jeher fördere der Verein mit den Überschüssen soziale Zwecke.

Zusammengestellt wurden stapelweise bunt und weihnachtlich dekorierte Pakete mit haltbaren Lebensmitteln, Socken oder Hygieneartikeln, außerdem für die Kinder mit Süßigkeiten, Stofftieren oder Malstiften – Praktisches und Wohltuendes also. Die Waren stammen unter anderem von privaten Spendern und von zahlreichen Schulen und Kindergärten der Region. Sie werden in Zusammenarbeit mit dem Christlichen Diakonischen Hilfswerk CDH Stephanus aus Speyer an die Hilfsorganisation "Swet" aus Rybniza überreicht.

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt die Kleiderstube ein Hilfsprojekt für bedürftige Kinder und Senioren in Rybniza in Transnistrien/Moldawien. Im über 2000 Kilometer entfernten Ort in einem der ärmsten Länder Europas bereiten die Päckchen Waisen, Halbwaisen, Straßenkindern, Kindern mit Behinderung, solchen aus Großfamilien sowie Witwen und Rentnerinnen und Rentnern rechtzeitig zu Weihnachten eine kleine Freude .

Walldorf. (seb) "Das machen wir gerne", betont Hannelore Blattmann. Die Vorsitzende der Walldorfer Kleiderstube und ihr Team haben nicht nur wieder eine große Zahl an Weihnachtspäckchen nach Rybniza auf den Weg gebracht, sie haben auch insgesamt 11.500 Euro für soziale Zwecke gespendet.

Zusätzlich zu den Sachspenden hat das Kinderhaus in Rybniza 2500 Euro erhalten, die Kleiderstube gab zudem einen Zuschuss zu den Transportkosten von 1500 Euro. In Zusammenarbeit mit Manfred Bugert von der Sozialarbeit der Stadt werden überdies bedürftige Kinder in Walldorf mit 2000 Euro unterstützt. An Stefanie Baldes, Vorstandsmitglied der Deutschen Kinderkrebsstiftung, die in Walldorf wohnt, gingen 2000 Euro für krebskranke Kinder. Der St. Leon-Roter Verein "Puente Esperanza" ("Hoffnungsbrücke") erhält ebenfalls 2000 Euro: Familie Walter setzt sich insbesondere für Bildungseinrichtungen in verschiedenen Orten in Chile ein – und überzeugt sich regelmäßig davon, dass die Spenden auch ankommen. Für seine Hilfsprojekte im afrikanischen Burkina Faso hat der Walldorfer Verein "Hilfe zur Selbsthilfe" 1500 Euro erhalten – das Geld geht beispielsweise an die Krankenstationen, die dort im ländlichen Raum aufgebaut wurden.

Überdies wurden insgesamt 11 500 Euro für verschiedene soziale Zwecke gespendet. Foto: Pfeifer

Damit nicht genug, hat die Kleiderstube auch zahlreiche Gutscheine gespendet: Sie werden den Bewohnerinnen und Bewohnern des Astorstifts überreicht und den Bedürftigen in Walldorf und St. Leon-Rot, die von der kirchlichen Sozialstation und der Sozialstation der Astorstiftung betreut werden.