Von Maria Stumpf

Walldorf. Was ist bloß drin in diesem Zelt? Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Rhein-Neckar machte mit seinem "Dunkeltunnel" Station auf dem Schulgelände der Theodor-Heuss-Realschule in Walldorf und die Neugierde war groß auf dem Pausenhof. Die Aktion soll bei den Kindern und Jugendlichen – besonders jetzt in Herbst und Winter – quasi für