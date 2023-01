Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Die Stöcke wurden angespitzt, die bunten Papiere zusammengeklebt, später dann auf die verschieden langen Stecken aufgerollt. In den Räumen der Impexstraße 5 liefen und laufen die Vorbereitungen für den Sommertagszug auf Hochtouren. Der Verein "Churpfalz Wilder Haufen 2000" fertigt traditionell Sommertagsstecken für den Sommertagsumzug, der in der Astorstadt am Sonntag, 23. April, stattfinden soll.

"Normalerweise stellen wir die Stecken im Keller des Astorhauses her", erzählte Ralf Becker, Vorsitzender der Gruppe in den "Produktionsräumen". Weil das Gebäude aber gerade saniert wird, bekam der Verein von der Stadt Walldorf Räumlichkeiten in der Impexstraße für die Produktion der Stecken zur Verfügung gestellt.

Der Verein "Churpfalz Wilder Haufen 2000" ist für die komplette Organisation des Sommertagszugs zuständig. 450 Sommertagsstecken werden bis zum Fest hergestellt, davon werden 300 vom Bürgermeister vom Wagen aus kostenlos an die Kinder verteilt.

Am Tag des Umzugs kommen noch frische Brezeln oben drauf. Die restlichen 150 Stecken wandern in den Verkauf: jeweils 75 in die Volksbank und in die Sparkasse.

Es sei der erste Sommertagszug seit Beginn der Pandemie, erzählte Becker. Man habe bereits mit den Hufen gescharrt, endlich wieder die Stecken basteln zu können. Der Sommertagszug finde extra später als sonst statt, um sicherzugehen, dass nicht doch noch eventuelle Corona-Bestimmungen in die Quere kommen würden, erklärt er weiter. Man sei daher froh, dass es mittlerweile keine Einschränkungen mehr gebe.

In den vergangenen Jahren haben die ehrenamtlichen Helfer insgesamt rund 600 Arbeitsstunden für das Basteln der Stecken benötigt. Die Stadt Walldorf finanziert das Verbrauchsmaterial für die Bastelaktion.

Dazu gehören Stöcke, Papiere und Kleber, die der Verein zuvor besorgt. Dabei bleibt kein Wunsch offen: Die kleinen Stecken erreichen eine Größe von 33 Zentimetern, die mittleren 66 Zentimeter und die großen sind bis zu einem Meter lang.

Das sei aber nicht alles, was gebastelt wird: Zudem entsteht ein etwa 2,50 Meter hoher Schneemann, der traditionell verbrannt wird und der damit den Winter vertreiben soll. Entstehen würde er aufgrund seiner Höhe in einer Produktionshalle, so der Vorsitzende.

"Wir freuen uns auf eifrige Helfer", lacht Becker mit einem Augenzwinkern. Wer Lust hat, sich zu beteiligen, ist zu weiteren Terminen jeweils sonntags 29. Januar und 12. Februar im dritten Stock der Impexstraße 5, jeweils um 14 Uhr, eingeladen.