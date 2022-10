Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Ein Kindergarten, Aufenthaltsräume für Männer und Frauen, Gebetsräume für Männer und Frauen sowie getrennte Klassenzimmer: Das gibt es unter anderem im Gotteshaus der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) in Walldorf.

Am "Tag der offenen Moscheen", der mit dem Tag der Deutschen Einheit zusammenfällt, öffnete die IGMG die Pforten für alle Interessierten. Den "Tag der offenen Moscheen" gibt es seit 1997 deutschlandweit, das Datum wurde vom Zentralrat der Muslime bewusst gewählt, um das Ziel einer religionsübergreifenden Verständigung zu verdeutlichen.

Das Motto in Walldorf lautete "Gute Nachbarschaft – bessere Gesellschaft", wie der Vorsitzende Ismet Ileri erläuterte. Man möchte mit jenem Tag zeigen, wie Muslime ihre Religion ausüben, wie sie leben und was ihnen wichtig ist. Zudem mache es Freude, mit anderen Mitmenschen gute Nachbarschaft zu pflegen und sich auszutauschen.

Neben Interessierten aus der Bevölkerung waren auch Bürgermeister Matthias Renschler und Kaplan Pater Thomas Shinto von der katholischen Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot zu Besuch. Pater Shinto stammt aus Indien. Es gab einen Rundgang durch die gesamte Moschee und anschließend türkische Spezialitäten für alle.

Noch immer müssten sich Muslime für Attentate im Namen Allahs und der Religion rechtfertigen, sagte Ismet Ileri. Solche Attentäter könnten sich keinesfalls auf den Islam berufen, man grenze sich entschieden davon ab und möchte in Frieden mit den Mitmenschen leben, bekräftigte Ileri während des Rundgangs.

Besichtigt wurden die Gebetsräume der Männer und Frauen, wo genauso wie im Kindergartenbereich die Schuhe ausgezogen werden müssen. Zudem ging es durch die Jugendräume, ebenfalls nach Frauen und Männern getrennt. Die Moschee hat einen Friseur und einen kleinen Einkaufsladen, in dem allerlei türkische Lebensmittel angeboten werden.

Der kleine Kindergarten ist nur am Wochenende von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Spielerisch werden den Kindern hier Schriftzeichen aus dem Koran nähergebracht und Suren vorgelesen. Die Walldorfer IGMG unterstützt zudem die weltweit aktive islamische Hilfsorganisation Hasene, in der Coronazeit hatte man Essen gekocht und am Heidelberger Hauptbahnhof kostenlos vor allem an bedürftigen Menschen ausgegeben.

Die Walldorfer Muslime halten sich nicht nur zu Gebetszeiten in der Moschee auf, Gemeinschaft ist ihnen wichtig und so spielt man hier auch Billard oder sitzt beieinander. Durch die Corona-Einschränkungen war das gesellschaftliche Leben wie in anderen Bereichen auch zum Stillstand gekommen, jetzt blüht es wieder auf. Die IGMG hat um die 400 Mitglieder, die aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis kommen.