"Der Zuspruch ist enorm", freute sich Mathias Pütz (CDU) über das im Mai beschlossene Förderprogramm, das man jetzt ausweite. Im gewerblichen Bereich gebe es "erhebliches Potenzial", das womöglich "sogar schneller als in der Wohnstadt" erschlossen werden könne. Dafür müsse die Stadt ...

Beschlossen wurden außerdem Ergänzungen zum Förderprogramm "Fotovoltaik für Wohngebäude": So wird künftig die Dachdämmung im Fall einer Dachsanierung mit anschließender Fotovoltaik-Anlageninstallation pauschal mit weiteren 4000 Euro gefördert. Modifiziert wurde die Förderung der Speicherkapazität. Zudem wurde entschieden, dass die Stadt mögliche Areale für weitere Freiflächenanlagen prüfen und gemeinsam mit der Heidelberger Energiegenossenschaft an der Umsetzung von Bürgerbeteiligungsmodellen arbeiten soll. Untersucht werden sollen auch Anlagen auf Parkplatz- und Fahrradständerüberdachungen.

Walldorf. (tt) 140 Anträge von Walldorfer Privathaushalten auf Förderung von Fotovoltaikanlagen sind bis Ende August schon bei der Stadtverwaltung eingegangen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates ging es nun um die Ausweitung der Fotovoltaik-Offensive der Stadt. Einstimmig beschloss das Gremium, dass auch Anlagen auf Nichtwohngebäuden förderungswürdig sind. Die Betreiber der Anlagen erhalten bei einer Vollbelegung der Dachflächen einen pauschalen Zuschuss von 10.000 Euro.

"Das soll ein Anreiz sein, jetzt voranzugehen und Fotovoltaik umzusetzen", erklärte Bürgermeister Matthias Renschler die Zielsetzung. Gewerbliche Gebäude und Hallen böten deutlich größere Potenziale als Einfamilienhausdächer, sagte Klaus Brecht, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Umwelt, mit Blick auf die im Mai beschlossene Förderung von Fotovoltaikanlagen auf Wohnhäusern. Berechnungen haben im gewerblichen Bereich ein Gesamtpotenzial für Anlagen mit einer Leistung von ungefähr 108 Megawatt ergeben, von denen bislang lediglich etwa 7,5 Megawatt genutzt werden. Selbst bei geringem Eigenverbrauch könne man von einer "guten Amortisation" ausgehen. Deshalb brauche man eigentlich keine städtische Förderung, diese könne aber "Initialzündung" und Anreiz sein, Dachflächen maximal zu belegen.

Nach wie vor gibt es laut Brecht gerade im gewerblichen Bereich Dächer mit asbesthaltigen Wellplatten, die noch vor dem Verbot der Verarbeitung von Asbest aufgrund der hohen Belastung für Gesundheit und Umwelt im Jahr 1993 installiert wurden. Um hier zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, wird die Stadt Asbestdachsanierungen, denen sich die Errichtung einer Fotovoltaikanlage anschließt, ebenfalls pauschal mit 10.000 Euro fördern.

"Der Zuspruch ist enorm", freute sich Mathias Pütz (CDU) über das im Mai beschlossene Förderprogramm, das man jetzt ausweite. Im gewerblichen Bereich gebe es "erhebliches Potenzial", das womöglich "sogar schneller als in der Wohnstadt" erschlossen werden könne. Dafür müsse die Stadt möglichst optimale Förderbedingungen schaffen. "Viel Luft nach oben" sah Andrea Schröder-Ritzrau (SPD), die das Motto "einfach machen" ausgab, damit die Stadt ihr ehrgeiziges Ziel, bis 2035 klimaneutral zu sein, erreichen kann. Es sei "arg wichtig", die Bürger mitzunehmen, erklärte Wilfried Weisbrod (Grüne), nur dann werde eine große Akzeptanz erreicht. Deshalb könne beispielsweise auch in Walldorf eine Bürgerenergiegenossenschaft gegründet werden. "Wir sollten alle Möglichkeiten nutzen", sagte Dagmar Criegee (FDP). Daher unterstütze ihre Fraktion "in allen Punkten die Fotovoltaik-Offensive der Stadt".