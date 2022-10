Von Michael Büsing

Walldorf. Das Rampenlicht strahlt, der Disconebel wabert, er hebt seine Tentakel in die Höhe: Dieser Tintenfischpilz ist in Partylaune. Eben noch hat er als kugelförmiges "Hexenei" unbemerkt im Waldboden geschlummert, jetzt reckt sich sein Fruchtkörper empor und streckt die "Arme", bis sie etwa zehn Zentimeter lang sind. So ähnelt er einem verkehrt herum verbuddelten Kraken und macht sich bereit, seine Sporen zu verbreiten.

Mit seiner roten Farbe schmückt er den herbstlichen Wald – mit seinem Geruch aber ist er keine Zier. Andere Pilze überlassen ihre Sporen dem Wind, dieser "Stinkmorchelartige" ist auf eine andere Lösung verfallen: Sein intensiver Aasgeruch lockt Fliegen oder auch Mistkäfer an, die für den Transport der Sporen sorgen.

Er mag ungiftig sein, gilt aber für Mensch und Tier als ungenießbar. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts breitet sich diese Pilzart bei uns aus, begünstigt durch den Klimawandel, und hat es jetzt auch ins Waldgebiet "Schwetzinger Hardt" bei Walldorf geschafft.