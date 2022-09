Walldorf. (tt) Den Großeinkauf erledigen, die Kinder in die Kita bringen, Pflanzen für den Balkon besorgen, Werkzeuge oder Material transportieren – all das ist auch mit einem Lastenrad möglich. Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg tourt derzeit mit ihrer "Cargobike-Roadshow" durchs Land. Und legt auch in der Region einen Stopp ein: Am Dienstag, 6. September, können sich Interessierte auf dem Walldorfer Marktplatz zwischen 13 und 18 Uhr über Lastenfahrräder informieren. Die "Cargobike-Roadshow" wird vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg gefördert.

Ziel ist es, auf die Vorteile von Lastenrädern – elektrisch oder mit Muskelkraft betrieben – aufmerksam zu machen. Für interessierte Bürger sowie Gewerbetreibende ergibt sich so die Möglichkeit, die Vorteile dieser Transportfahrzeuge zu erfahren. Es können über zwölf verschiedene Modelle angeschaut und in den Straßen um den Marktplatz Probe gefahren werden. Es wird eine händler- und herstellerunabhängige Beratung von Experten angeboten.

Bei der Veranstaltung wird zusätzlich die Ortsgruppe Wiesloch-Walldorf des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) mit einem eigenen Stand und Lastenrädern vertreten sein. Außerdem werden vom Fachhandel kostenlose Fahrradchecks (keine Reparaturen) für alle Walldorfer angeboten, die mit dem Fahrrad zur Veranstaltung kommen. Zugleich wird das Förderprogramm für Lastenfahrräder der Stadt vorgestellt.