Von Anton Rieger

Walldorf. Der Herbst ist da, und damit auch die Zeit der Apfelernte. Ganz unter diesem Zeichen stand der Aufruf an Privatleute und Vereine, beim Pflücken der Walldorfer Äpfel zu helfen. Und so zog auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Walldorf mit 22 Mitgliedern jeden Alters aus, um sich an der Ernte zu beteiligen. Sie hatten sich morgens getroffen, um mit Bollerwagen und Erntewerkzeug bestückt zu den Apfelbäumen zu ziehen. Den ganzen Vormittag lang wurde gepflückt. Insgesamt brachten die Helferinnen und Helfer von der Walldorfer DLRG über 115 Kilo Äpfel ein.

Vor allem die jüngsten Helferinnen und Helfer waren sehr begeistert von der Apfelernte. Kaum waren alle bei den Bäumen angekommen, kletterten die ersten Kinder schon hoch, um an die schönsten Äpfel zu gelangen. Wo kein Apfelernter zur Hand war, wurden die Kleinen auf den Schultern getragen, damit sie mithelfen konnten. Vom jüngsten Teilnehmer mit zwei Jahren bis zum Ältesten mit 62: Jeder gab sein Bestes.

Thorsten Kilian, Vorsitzender der Walldorfer DLRG, sah gerade in der Beteiligung der jungen Mitglieder einen großen Mehrwert, wie er im Gespräch verdeutlichte: "Das ist auch pädagogisch sehr sinnvoll." Scherzend fügte er hinzu: "Wir wollen den Apfel gewissermaßen näher an das Kind bringen." Schon im letzten Jahr sei die Walldorfer DLRG bei der Ernte dabei gewesen. "Weil vor allem die Kinder da einen Riesenspaß hatten, war es uns ein Anliegen, auch dieses Jahr wieder hier zu helfen", erklärte Kilian.

Wer fleißig Äpfel erntete, konnte anschließend daraus frisch gepressten Apfelsaft mit nach Hause nehmen. Bernhard Gröner hatte wie im Jahr zuvor eine mobile Saftpresse organisiert. Dort konnten die Äpfel gepresst, der Saft erhitzt und danach abgefüllt werden, sodass man für fünfzehn Kilo gesammelte Äpfel einen Fünfliter-Kanister echten Walldorfer Apfelsaft mitnehmen durfte.

Beim Pressen auf dem Gelände in der Rudolf-Diesel-Straße unterstütze die DLRG mit einem Unterhaltungsprogramm für die wartenden Kinder, da teilweise mit längeren Wartezeiten gerechnet werden musste. Mit den Angeboten eines Maltischs und einem Spiel zum Schiffchen-Angeln wurde diese Zeit unterhaltsam überbrückt. So war zumindest etwas Wasser mit im Spiel.

Weshalb die DLRG auch an Aktionen ohne Bezug zum Wasser oder der Wasserrettung beteiligt ist, erklärte Vivienne Reinhard: "Wir als Walldorfer Verein sind froh, uns an solchen Veranstaltungen beteiligen zu können", so die Vorsitzende der DLRG-Jugend. "Uns ist wichtig, dass unser Engagement nicht an den ...