Walldorf. (obit)Wie soll das Alpaka-Baby im Walldorfer Tierpark heißen? Alle Walldorfer Grundschulkinder sind dazu aufgerufen, ihre Namensvorschläge einzureichen. "Das Alpaka braucht endlich einen Namen und ich freue mich auf viele Vorschläge", so Bürgermeister Matthias Renschler. Am 19. September beginnt der Wettbewerb für alle Walldorfer Grundschulkinder. Und so können die Kinder nach den Infos der Stadt mitmachen: "Malt ein Bild vom Alpaka und schreibt euren Namensvorschlag dazu. Dieses Bild mit Name, Telefonnummer und Anschrift der Künstlerin oder des Künstlers muss dann bis zum 3. Oktober im Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden." Eine Jury wird den Namen und die Gewinnerin oder den Gewinner auswählen. Außerdem werden zwei weitere Vorschläge prämiert.