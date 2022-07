"Heute haben wir es geschafft, wir Schüler haben die Schulzeit vorerst abgesessen", sagte Schulsprecherin Emily Beck bei der Abschlussrede. Für einige sei die Schulzeit schwierig zu meistern gewesen, andere hätten sie genutzt, um Zeit mit Freunden zu verbringen und ein gutes Verhältnis mit den Lehrern aufzubauen, Erinnerungen zu schaffen und an Aufgaben zu wachsen. "Wir haben die Schulzeit genossen, sind aber froh, in die nächste Etappe zu ...

Die Welt sei nicht immer gerecht, sagte Albrecht, auf die Absolventinnen und Absolventen kommen Herausforderungen wie der Klimawandel oder der Erhalt des Wohlstands der Gesellschaft zu. Albrecht gab ihnen auf den Weg, Dinge zu hinterfragen. Bürgermeister Renschler gratulierte ihnen zum Abschluss und wünschte viel Erfolg. Sandhausens Bürgermeister Hakan Günes schien gleich seinen "Fanclub" mitgebracht zu haben, er wurde begeistert begrüßt. Günes ist der jüngste Bürgermeister der Region, die Wahl war damals Thema in der Schule. Zudem hatte er vor zehn Jahren seinen Abschluss am Walldorfer Schulzentrum gemacht.

Die Feier stand unter dem Motto: "Es kann dir jemand die Tür öffnen, aber hindurchgehen musst du selbst." Das ist ein Zitat des chinesischen Philosophen Konfuzius. 115 Schüler haben den Realschulabschluss und 16 den Hauptschulabschluss in der Tasche. "Schön, alle in Präsenz zu sehen", sagte Schulleiter Jens Albrecht. Dass Bürgermeister beziehungsweise deren Stellvertreter zu Verabschiedung der Absolventen kommen, sei nicht selbstverständlich und zeige, wie hoch das Ansehen der Realschule sei, so Albrecht. Die Weisheiten, die der Schulleiter allen mitgab, sollen diese auf ihrem Weg im "echten" Leben begleiten.

Walldorf. Drei Lebensweisheiten bekamen die Absolventen der Theodor-Heuss-Realschule auf ihren zukünftigen Weg mit: "So ist das Leben, mal bist du Hund, mal bist du Baum." Oder auch: "In der Krise beweist sich der Charakter." Und: "Es muss nicht unbedingt schlecht sein, wenn dein Leben auf dem Kopf steht. Das ist wie bei einer Ketchup-Flasche, manchmal kommt dann einfach mehr raus."

Von Agnieszka Dorn

> Diese Schülerinnen und Schüler haben den Hauptschulabschluss erlangt: Mürsel-Efe Altinay, Asel Aslan, Arda Duman, Tyler-Amaru Fallenstein, Falk Lamade, Linus Maier, Janina Möbius, Eren Önal, Ruth Williki, Arijon Zogaj.

> Und diese Schülerinnen und Schüler dürfen ihren Realschulabschluss feiern: Sana Asghari, Tim Bennett Deinert, Ana-Marija Glasnovic, Azra Koptur, Elif Koptur, Eveline Kupin, Mira Mader, Collin Meixner, Colin Müller, Madeleine Müller, Finn Orlet, Leonie Schulmeister, Shaina Specht, Zoe Tschiersky, Flavio Viero, Ian Wittner, Alexander Barton, Sophia Braun, Annika Fehrenbach, Jana Förderer, Pablo Harder, Zoe Herzog, Eric Hutter, Lars Krüger, Laura Kühn, Luca Lamade, Fabian Leibel, Maximilian Mairbäurl, Marian Müller, Arianna Mumber, Sura Ayse Önder, Annika Potsch, Marco Renner, Franziska Schubert, Elona Shaqiri, Janik Weber, Gülcan Altinsoy, Jasmin Baranczyk, Eleana Bonilla Hemmerich, Chiara Bontempo, Magdalena Breit, Berfin Can, Bünyamin Eksioglu, Louis Lüttger, Justin Mansmann, Florian Nelissen, Charlotte Schell, Valeria Stamm, Romy Stegmüller, Aron Weick, Jasmin Weidler, Lilly Weis, Ben-Luca Weißmann, Leonia-Sophie Weronska, Sebnem Yilan, Alessia Adragna, Daniel Anger, Hanna Bechtel, Claire Beihofer, Sahan Dogan, Joseph Mackson Drentschew, Lisa Drynda, Marie Egetoft, Daniel Friedrich, Kornelius Köditz, Selina Heß, Amelie Kohlsdorf, Julian Kraus, Michelle Kurz, Malik Mustafa, Luis Petitjean, Laura Pfaff, Julia Renschler, Neslihan Sari, Emma Stegmüller, Jana Stögbauer, Thomas Triller, Emilia Back, Emily Beck, Kaan Bulut, Luca D’Alessandro,Anita Fazlija, Arda Günbek, Taima Heger, Niklas Jahn, David Karius, Emma Klevenz, Emilia Köllner, Victoria Krill, Manuel Kunz, Pippo Latino, Elias Machmeier, Sofia Müller, Larissa Rieger, Isabel Scheffner, Arew Serkizyan, Lino Süveges, Maya von Campenhausen, Jan Werner, Alessio Wolf, David Zimmermann.

> Preise für besondere Leistungen erhielten: Deutsch: Julia Renschler, Isabel Scheffner; Mathematik: Manuel Kunz; Englisch und Preis des Deutsch-Amerikanischen Freundeskreises: Valeria Stamm. Bildende Kunst: Laura Kühn; Chemie: Madeleine Müller und Valeria Stamm; Musik: Kaja Rensch; Geografie: Leonia-Sophie Weronska; Geschichte: Leonia-Sophie Weronska, Valeria Stamm; Biologie: Shaina Specht; AES: Laura Pfaff; Gemeinschaftskunde: Leonie Schulmeister, Marian Müller; Französisch und Preis des Französischen Freundeskreises: Madeleine Müller, Isabel Scheffner, Isabel und Arew Serkizyan.

> Ein Lob erhielten: Sana Asghari, Mira Mader, Leonie Schulmeister, Shaina Specht, Zoe Herzog, Berfin Can, Charlotte Schell, Jasmin Weidler, Lilly Weis, Julia Renschler, Taima Heger,Emilia Köllner, Victoria Krill, Manuel Kunz und Arew Serkizyan.