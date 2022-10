Walldorf. (tt) Die Besucher der Walldorfer Kerwe, die am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Oktober, stattfindet, erwartet nach zwei Jahren Corona-Pause ein buntes und unterhaltsames Programm: 27 Vereine und Organisationen kümmern sich in der Hauptstraße an ihren Ständen und in ihren Zelten um das leibliche Wohl der Gäste.

Auf der Drehscheibe und dem Lindenplatz sorgt der Vergnügungspark mit Fahrgeschäften, Süßwarenständen, Wurf- und Schießbuden für Unterhaltung – auch am Kerwemontag, 17. Oktober, beim Familientag. Am Sonntag haben die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

An beiden Kerwetagen spielt auf gleich zwei Bühnen die Musik: im Oberdorf und an der Sparkasse. Auf der Sparkassen-Bühne findet am Samstag die Eröffnung statt: Um 11.45 Uhr beginnt der Einzug der Vereine, ehe um 12 Uhr der Kerweredner seine Ansprache hält und schließlich der offizielle Fassanstich durch Bürgermeister Matthias Renschler erfolgt. Bis in den Abend hinein sorgen dann zahlreiche Gruppen und Bands für die musikalische Umrahmung. Auf der Bühne im Oberdorf geht es ab 17 Uhr los.

Das Programm auf der Sparkassenbühne wird am Sonntag durch zahlreiche Darbietungen ergänzt: Um 13.30 Uhr von der Storchengarde der Karnevalsgesellschaft, vom Budo Club Samurai (14 Uhr), von den Storchenküken (14.45 Uhr) und den Flashdancers. Unter dem Titel "Bollywoodtanz" entführt der Deutsch-Indische Freundeskreis am Sonntag ab 15 Uhr auf der Oberdorf-Bühne in die Welt der indischen Filmproduktionen. Ab 17 Uhr wird dort Livemusik gespielt, von "Triad" und "Cool Breeze".