Von Sabine Hebbelmann

Walldorf. Schon als jungem Lehrer fiel Lorenz Kachler auf, dass es viele Verlierer gibt. Kinder, die nicht in Bildungsfamilien aufwachsen und für die es wenig Unterstützung gibt. In den kleinen Schulen im Heilbronner Raum, in denen er damals unterrichtete, endete der Unterricht um 12.30 Uhr. "Als ich nach Schulsozialarbeit fragte, haben sie mich nur