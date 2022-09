Von Christina Schäfer

Hirschberg. Karin Binder muss erst mal in den Computer schauen, als es um die Frage geht, wie viele Kurse und Einzelveranstaltungen die Volkshochschule in Hirschberg in den kommenden Monaten anbietet. "Es sind circa 80", sagt sie dann. Gestartet ist das Semester bereits in dieser Woche, dauern wird es bis Ende Januar. Das Programm bietet dabei die