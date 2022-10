Neckargemünd/Heidelberg. (cm) Wann fährt die neue Heidelberger Buslinie 37 nicht nur ab Ziegelhausen ins Neuenheimer Feld, sondern schon von Kleingemünd aus? Mit dieser Frage wandte sich unlängst eine Leserin an die RNZ. Sie erinnerte daran, dass bereits im Jahr 2020 – noch vor Einführung der neuen Linie im Januar 2021 – die Hoffnung genährt wurde, die Verbindung Neckargemünd-Heidelberg werde sich weiter verbessern. Ob daraus wirklich etwas wird, ist nach wie vor nicht klar.

Bereits im Dezember 2020 hatte der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein als Stadtrat bei Neckargemünds Bürgermeister Frank Volk genau in dieser Sache nachgefragt. "Als das Gerücht von den Planungen der neuen Linie aufkam, habe ich in Heidelberg gleich eine Verlängerung nach Neckargemünd beantragt", berichtete Volk damals. Die Busse könnten auf dem Schwimmbadparkplatz in Kleingemünd wenden. "Selbst wenn nur jeder zweite Bus bis Neckargemünd fahren würde, hätten wir eine Direktanbindung ins Neuenheimer Feld", so Volk. Die Stadt bleibe am Ball.

Ein Jahr später, im Dezember 2021, sagte Volk erneut auf Nachfrage der Grünen, dass eine Verlängerung jedes zweiten Busses nach Neckargemünd wegen des 20-Minuten-Taktes nicht möglich sei. Nun solle aber ein Zubringerbus nach Ziegelhausen getestet werden. "Das wäre nur ein Umstieg ins Neuenheimer Feld und ein Riesenfortschritt", meinte Volk. "Bisher muss man zweimal über den Neckar." Wenn die Kosten für den Kleinbus feststehen, werde man entscheiden.

Wie ist also der Stand der Dinge? Die RNZ fragte mehrmals bei der Stadtverwaltung nach, erhielt aber nach einigen Wochen lediglich diese Antwort: "Bezüglich der Buslinie 37 ist Bürgermeister Frank Volk weiterhin im Gespräch", so Stadtsprecherin Nadine Thiele.

Bei der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV), Betreiberin der neuen Linie, erklärte Sprecherin Victoria Pfaff: "Nach Rücksprache mit unserer zuständigen Fachabteilung möchten wir seitens der RNV die neue Linie 37 in Ziegelhausen gerne in unverändertem Takt weiter betreiben." Dennoch prüfe man mit dem Rhein-Neckar-Kreis Möglichkeiten, die Verbindung Ziegelhausen-Kleingemünd nördlich des Neckars anzubieten. "Dabei sind neben einer Fahrplangestaltung auch Finanzierung und Konzessionierung des Angebots zu klären."