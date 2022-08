Region Heidelberg. (lesa) 21,8 Prozent. Um diesen Anteil ist bekanntlich im ersten Halbjahr des laufenden Jahres die Zahl der Fahrradunfälle in Baden-Württemberg gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Wie das Verkehrsministerium in seiner Halbjahresbilanz mitteilt, erlitten in den Monaten Januar bis Juni 5764 Fahrradfahrer Verkehrsunfälle – im Vorjahr waren es nach sechs Monaten 4732. Ob dieser Trend sich auch im Heidelberger Umland widerspiegelt, wollte die RNZ vom für die 16 baden-württembergischen Orte der Region rund um Heidelberg zuständigen Polizeipräsidium Mannheim sowie dem für Neckarsteinach zuständigen Polizeipräsidium Südhessen wissen.

Das Ergebnis: Im ersten Halbjahr 2022 ereigneten sich 64 Unfälle mit beteiligten Rad- und Pedelecfahrern in den 16 badischen Orten der Region. Dabei verletzten sich nach Auskunft von Polizeisprecher Dennis Häfner 51 Menschen. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 erfasste das Polizeipräsidium in den 16 Orten der Region in seiner Zuständigkeit 111 Fahrradunfälle. Insgesamt verletzt wurden dabei 87 Radfahrer, zwei starben außerdem in Folge von Unfällen.

Polizeisprecher Häfner teilt zwar mit, dass "anhand der derzeitig vorliegenden Zahlen" nur Tendenzen für das erste Halbjahr genannt werden könnten. Im gesamten Bereich der Zuständigkeit sei jedoch die Zahl der Unfälle mit Radfahrern steigend. "Dieser negative Trend ist allerdings in ganz Baden-Württemberg festzustellen", so Häfner.

In Neckarsteinach ist die Zahl der Fahrradunfälle stark angestiegen. "2022 sind bis 31. Juli drei Verkehrsunfälle mit Fahrradbeteiligung in Neckarsteinach polizeilich registriert worden", teilte Sprecher Bernd Hochstädter mit. Im gesamten Jahr 2021 ereignete sich dort ein Verkehrsunfall mit Fahrradbeteiligung. Von den drei 2022 registrierten Unfällen verletzte sich laut Polizei ein Radfahrer schwer, der andere leicht. Zwei waren mit einem Rad, einer mit einem Pedelec unterwegs. Einer der Verunfallten trug keinen Helm.