Sandhausen. (luw) Von mehreren Seiten floss das Wasser in die recht tief gelegene Gemeindebibliothek: Insbesondere im Veranstaltungsraum der Einrichtung ist der Schaden infolge des extremen Unwetters vor über zwei Wochen groß, sodass nun sogar ein für 16. September angekündigter Kabarett-Auftritt verschoben werden muss. Dieser wird am 3. März 2023 nachgeholt, wie die Bibliothek mitteilte: Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Bis alle Schäden im Gebäude repariert sind, dürfte es noch Wochen dauern. Der Betrieb der Bibliothek selbst soll aber weiterlaufen.

"Das Wasser hat sich am Haupteingang und an den beiden Fluchttüren des Veranstaltungsraums reingedrückt", berichtet Bibliotheksleiterin Ute Machauer auf Nachfrage der RNZ. "Es lief bis unter die Bühne, in die Büros, durch das Foyer und hat sich in der Bibliothek verteilt." In den nächsten Tagen sollen demnach die Büros ausgeräumt werden, auch der Teppichboden muss raus und die Bühne wird abgebaut.

Zudem müssten die Rigipswände der Büros aufgeschnitten werden, weil auch diese in großen Teilen durchnässt waren. Außen habe das Wasser "gute 30 Zentimeter" hoch gestanden, sagt Machauer. Wie es an jenem Freitagabend in der Bibliothek selbst aussah, weiß sie nicht.

Jedenfalls sei alles "satt nass". Schränke müssten zunächst ausgeräumt werden – hier bestehe aber die Hoffnung, dass man diese weiterhin benutzen könne. "Und die Türen in den Toiletten sind so aufgequollen, dass sie nicht mehr schließen", fügt sie hinzu.

Machauer lobt das örtliche Bauamt, das nach dem Unwetter "sehr schnell gehandelt" habe: "Die Versicherung wurde kontaktiert, die wiederum recht schnell eine Firma organisiert hat, die sich nun kümmert."

Ende vergangener Woche seien Bautrockner aufgestellt worden, die nun die Feuchtigkeit aus den Räumen ziehen sollen. "Bisher ist die Bibliothek ganz normal geöffnet", sagt die Leiterin. Das Verweilen sei aufgrund der laufenden Arbeiten aktuell nicht mit der gleichen Ruhe möglich wie normalerweise. "Aber der Ausleihbetrieb läuft weiter."

Auch die dienstägliche Vorlesestunde für Kinder ab vier Jahren soll weiterhin angeboten werden. "Wir versuchen das in der Bibliothek oder bei schönem Wetter draußen hinzubekommen." Die Höhe des Sachschadens kann indes noch nicht abgeschätzt werden. Gemeindesprecher Jochen Denker erklärte auf Anfrage, dass man sich derzeit noch in der "Schadensanalyse" befinde.