Außerdem war eine pflegebedürftige Person in einer Kellerwohnung eingeschlossen, während das Wasser in die Wohnung drückte, es gab einen Kellerbrand und das Dach eines Einkaufsmarktes drohte einzustürzen, sodass dieser evakuiert werden musste.

Unwetter in der Region Heidelberg: Bis tief in die Nacht liefen die Pumpen

Unwetter am Freitag: Zwölf Einsätze in Wiesloch

Am Freitagabend wurde der erste Alarm um 18.05 Uhr bei der Feuerwehr ausgelöst: Von diesem Zeitpunkt an hatten die Ehrenamtlichen alle Hände voll zu tun. In Absprache mit dem Ersten Beigeordneten Otto Steinmann wurden schließlich um 19 Uhr die acht städtischen Sirenen ausgelöst, um die Bevölkerung vor der Gefahr zu warnen. Gleichzeitig wurde bei der Stadt ein Band geschaltet, dass es dauere, bis die Feuerwehr zu jedem Einzelnen kommen kann.

Rund 250 Meldungen gingen im Lagezentrum in der Walldorfer Feuerwache ein, die in der Spitze von 319 Einsatzkräften von 25 Feuerwehren aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis, vom Deutschen Roten Kreuz und vom Technischen Hilfswerk abgearbeitet wurden. Nach einer kurzen Verschnaufpause gingen am Samstag ab 6.40 Uhr weitere Meldungen ein.

Walldorf. Die Unwetterfront am Freitagabend traf Walldorf mit voller Wucht: Innerhalb von kurzer Zeit regnete es in der Astorstadt so stark, dass Straßen überflutet wurden, Keller und Wohnungen unter Wasser standen und im "Aqwa"-Freibad erhebliche Schäden entstanden . Die Rettungskräfte waren bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz, um die Unwetterschäden zu beseitigen.

Von Timo Teufert

Walldorf. Die Unwetterfront am Freitagabend traf Walldorf mit voller Wucht: Innerhalb von kurzer Zeit regnete es in der Astorstadt so stark, dass Straßen überflutet wurden, Keller und Wohnungen unter Wasser standen und im "Aqwa"-Freibad erhebliche Schäden entstanden. Die Rettungskräfte waren bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz, um die Unwetterschäden zu beseitigen.

Rund 250 Meldungen gingen im Lagezentrum in der Walldorfer Feuerwache ein, die in der Spitze von 319 Einsatzkräften von 25 Feuerwehren aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis, vom Deutschen Roten Kreuz und vom Technischen Hilfswerk abgearbeitet wurden. Nach einer kurzen Verschnaufpause gingen am Samstag ab 6.40 Uhr weitere Meldungen ein.

Das Technische Hilfswerk war im Schulzentrum im Einsatz, wo die Aula der Realschule und ein Computerraum unter Wasser standen. Foto: Teufert

Am Freitagabend wurde der erste Alarm um 18.05 Uhr bei der Feuerwehr ausgelöst: Von diesem Zeitpunkt an hatten die Ehrenamtlichen alle Hände voll zu tun. In Absprache mit dem Ersten Beigeordneten Otto Steinmann wurden schließlich um 19 Uhr die acht städtischen Sirenen ausgelöst, um die Bevölkerung vor der Gefahr zu warnen. Gleichzeitig wurde bei der Stadt ein Band geschaltet, dass es dauere, bis die Feuerwehr zu jedem Einzelnen kommen kann.

"Die Einsatzstellen liegen über das gesamte Stadtgebiet verteilt", berichtete Feuerwehr-Kommandant Frank Eck gegen 22 Uhr. Diese wurden im Lagezentrum priorisiert. Denn neben vollgelaufenen Kellern ereigneten sich auch zwei Unfälle: Richtung Oftersheim wurde ein Auto von einem Baum getroffen, in der Heidelberger Straße fuhr eine Frau mit ihrem Fahrzeug über einen umgestürzten Baum.

In der Karl-Theodor-Straße wurde eine Garage überflutet und Teile der Einfahrt weggespült. Fotos: Teufert

Außerdem war eine pflegebedürftige Person in einer Kellerwohnung eingeschlossen, während das Wasser in die Wohnung drückte, es gab einen Kellerbrand und das Dach eines Einkaufsmarktes drohte einzustürzen, sodass dieser evakuiert werden musste.

Im Verlauf des Abends gab es auch mehrere Einsätze rund um die Kreuzung von Heidelberger Straße und Kieselweg. "Als die Sirenen losgingen, standen wir schon im Keller", berichtete ein Mann. Die Bewohner des Hauses seien im Urlaub, deshalb kümmerten sich Freunde und Verwandte darum, den Keller wieder trocken zu bekommen.

Pumpen und Wassersauger waren am Freitag das wichtigste Hilfsmittel der Einsatzkräfte. Foto: Teufert

Einige Häuser weiter war eine Wohnung voll gelaufen: "Es fing langsam an und ging dann rasend schnell", erzählte Beate Teichmann, die gerade ihren Sohn besuchte. Man habe das Wasser im Lichtschacht steigen sehen. "Dann brach es durch die Ritzen des Fensters wie ein Wasserfall herein", so Teichmann.

Zunächst habe sie mit Eimern und Wannen noch versucht, das Wasser aufzufangen, während ihr Sohn seinen Computer gesichert und mit Nachbarn viele Sachen ins zweite Obergeschoss geschafft habe. "Dann stand das Wasser kniehoch in der Wohnung."

Kurzfristig wurde Sand beschafft, um Sandsäcke füllen zu können. Foto: Teufert

Andere Nachbarn berichteten, dass das Wasser 30 Zentimeter hoch auf der Heidelberger Straße stand. Es lief auch in eine Tiefgarage im Kieselweg, aus dem einige Anwohner ihre Autos noch rechtzeitig herausholen konnten. Insgesamt zweieinhalb Meter hoch soll dort das Wasser gestanden haben.

Gegenüber hatte es auch die Metzgerei Pütz getroffen: "Bei uns stehen 30 Zentimeter Wasser im gesamten Keller. Der Regen war dermaßen massiv, dass innerhalb von fünf Minuten der Keller voll war", erklärte Mathias Pütz. Es handle sich aber nur um einen Lagerkeller, die Produktion sei nicht betroffen. "Problematisch wäre es geworden, wenn das Wasser noch höher gestiegen wäre. Dann wären Heizung und Kühlaggregate betroffen gewesen", so Pütz.

Im Lagezentrum in der Feuerwache wurden die Einsätze gesichtet und priorisiert. Foto: Teufert

In der Rennbahnstraße reihte sich Einsatzstelle an Einsatzstelle. "Das Wasser ist 15 bis 20 Zentimeter hoch durch die Straße geschossen wie ein Fluss", schilderte eine Anwohnerin. Die Kanäle hätten nichts aufgenommen, so sei das Wasser durch die geschlossenen Fenster und Türen in den Keller gelaufen, wo es 80 Zentimeter hoch gestanden haben soll.

Rund 30 bis 40 Zentimeter hoch stand das Wasser in einer Kellerwohnung ebenfalls in der Rennbahnstraße. "Das Wasser wurde aus dem WC und der Dusche hochgedrückt", sagte die Bewohnerin. Die Einrichtung sei kaputt und sie wisse noch nicht wohin.

So ging es einige Meter entfernt auch einem Ehepaar in einer Souterrain-Wohnung: "Das Wasser stand bei uns einen Meter hoch und wurde aus der Toilette herausgedrückt", berichtete der Mann. Es sei alles kaputt. "Es ging alles so schnell, dass meine Frau sogar ohne Schuhe aus der Wohnung geflüchtet ist." Sie hätten schon einmal Wasser in der Wohnung gehabt, da habe die Versicherung nicht bezahlt. "Ich habe wenig Hoffnung, dass jetzt etwas kommt", sagte der Mann.

Auch am Samstagmorgen war die Feuerwehr im Einsatz, um Keller leer zu pumpen. Foto: Teufert

In der Karl-Theodor-Straße konnte man die Wucht des Wassers erkennen: Auf der Abfahrt zu einer Garage, in der das Wasser 1,20 Meter hoch stand, wurden Kies und Steine herausgerissen und lagen nun vor dem Auto, das aufgeschwommen war.

Während die Feuerwehr St. Leon dort den Keller leer pumpte, war das Technische Hilfswerk am Schulzentrum beschäftigt: "Die Aula der Realschule stand zehn Zentimeter unter Wasser, auch im Heizungskeller und im Computerraum war Wasser", so Gruppenführer Phil Poot.

Auch im Allemannenweg hatte sich das Wasser seinen Weg in die Keller gesucht: "Die Straße hat hier ein leichtes Gefälle und das Wasser ist dann innerhalb von einer halben Stunde in den Keller gelaufen", schilderte Hans-Joachim Putz die Situation. Das Wasser habe 15 Zentimeter hoch im Keller gestanden. Er habe sich zunächst mit zwei Pumpen selbst beholfen: "Es war aber zu viel." Er musste die Feuerwehr rufen.

Ort des Geschehens

"Was hier heute im Ehrenamt geleistet wird, kann man nicht hoch genug schätzen", betonte der Erste Beigeordnete Otto Steinmann und lobte die ungeheure Solidarität und das Zusammenwirken der Wehren. Noch in der Nacht kümmerte sich die Stadt um Menschen, deren Wohnungen nicht mehr bewohnbar sind.