Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Es sieht eigentlich aus wie immer: Das grüne Haus in der Anna-Bender-Straße 1 zieht Freunde des Backhandwerks an. Aber die Brotrevolution, die Inhaber Peter Kapp sich auf die Fahne geschrieben hatte, findet ihr Ende in der Doppelgemeinde. Die Bäckerei Kapp schließt. Nach hundert Jahren im Familienbesitz, geführt in vierter