Von Thomas Frenzel

Leimen. Ob der sogenannte Mutti-Panzer, Deutschlands lästerliche SUV-Neidbezeichnung für das "Sport Utility Vehicle", in den abgetrennten Haltestreifen in der Bürgermeister-Lingg-Straße passt, sei dahingestellt. Jedenfalls ist die etwas zu lang geratene gelbe Fahrbahnabsperrung mit den reflektierenden Bischofsmützen schon längst gesetzt. Nur: Die installierte Absperrung ist nicht selbsterklärend. Und das dazugehörige Erklärschild wiederum wurde noch nicht am dortigen Laternenpfahl aufgehängt. Denn um diese – unter anderem vom Lions-Club gesponserte – Schilderklärung ist hinter den Kulissen ein erbitterter Sprachkampf entbrannt. Es geht dabei um zwei ü-Pünktchen.

Zum Verständnis: Die vormaligen zwei oder drei Seitenparkplätze in der Lingg-Straße oberhalb der Turmschule wurden auf Schul- und Elternwunsch als Parkplätze entwidmet und sollen zum Kurzhalten als "Kiss & Ride"-Flächen dienen, wie es neudeutsch unter anderem in Nußloch heißt: Eltern sollen hier ihre Sprösslinge absetzen können, die dann – ohne Straßen queren zu müssen – in die Schule kommen. Auf diese Weise soll der Anlieferverkehr in geordnete Bahnen gelenkt werden. So weit, so gleichermaßen nachvollziehbar wie wünschenswert.

Doch dann kam in Leimen ein Ansinnen, das bislang das Erklärschild am besagten Lampenmast verhinderte: Statt der englischen Bezeichnung "Kiss & Ride", die übrigens nichts mit einer Kinderanlieferung zu tun hat, sollte es eine sinngemäße deutsche Erklärung sein. Sponsoren für das Schild wurden gefunden. Es lagert seit geraumer Zeit in Luftblasenfolien verpackt in der Tiefgarage unter dem Neuen Rathaus in der gleichnamigen Straße.

Der Grund: Auf dem bunten Schild steht "Kuss und Tschüss". Ausgesprochen geht dieser Übergang von "u" zu "ü" nicht zwingend flüssig von den Lippen. Weshalb einflussreiche Stimmen für die zweiten ü-Tüpfelchen plädierten: "Küss und Tschüss". Darüber liegen sich nun die Germanisten – und in deren Folge auch die Kommunalpolitik - in den Haaren.

Zur Sprache gebracht hatte diesen Sturm im Wasserglas Julia Müller (GALL) bei der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend. Sie hatte unter dem ...