"Sound of the Forest":

"Sound of the Forest": Das schönste Indie-Festival feierte sein Comeback

"Wir wollen nicht, dass die Zuschauer zu weit weg vom Geschehen sitzen und haben bei 40 Metern Entfernung von der Bühnenkante die Obergrenze gesetzt. Die Technik wird entsprechend auf die Zuschauerzahl angepasst, und das Technikteam um Nils Kreitzschek von "Fast Forward" tüftelt aktuell am Konzept, das auch die Musik bis in die hinteren Reihen trägt. "Wir haben echte Könner dabei, die gerade wochenlang auch das Zeltfestival in Mannheim beschallt haben", schauen Kain und Reisig hierbei entspannt den Abenden entgegen.

Franz Kain (VoiceArt), der für die Konzerte mit der Smokie Revival Band und "Freddie lebt!" verantwortlich zeichnet, freut sich zusammen mit Hermann Reisig (AB/CD und ABBA) auf die bevorstehenden vier Abende. "Wir sind ganz begeistert über den Zuspruch. Natürlich können gerade bei der AC/DC-Coverband und bei Smokie noch einige Menschen mehr kommen, aber das wird sich in den nächsten Tagen noch steigern. Bis hin zur Abendkasse. Ob es dafür noch eine bei ABBA und Queen gibt, wird sich zeigen", so Kain und Reisig unisono. Denn diese beiden Abende steuern auf ein "Ausverkauft" zu.

Auf dem abgeernteten Gelände haben mehr Menschen Platz als im Hof und sie sitzen dort nicht so dicht gedrängt. Aber auch hier können die Zuschauer auf Bierzelt-Garnituren der Musik lauschen oder zwischen den Bänken hüpfen, tanzen, lachen. So war das im vergangenen Jahr, "und es wird sich bestimmt in diesem Jahr fortsetzen", sind sich die Veranstalter sicher. Die Künstler werden sogar in diesem Jahr ein noch größeres Publikum haben, denn der Kartenverkauf läuft sehr gut. Entsprechend seien die Veranstalter "VoiceArt" und "Hofcafé Reisig" zufrieden, wie es in einer Pressemitteilung der beiden heißt.

Hirschberg-Großsachsen. (zg/ans) Das Open Air "Völlisch vun de Roll`", das sich zehn Jahre lang mit einem Traktoranhänger als Bühne einen Namen gemacht hat, ist vergangenes Jahr "umgezogen" – Luftlinie 50 Meter. Vom Hof der Familie Reisig in der Lobdengaustraße 26 auf den Acker hinter der ehemaligen Tabakscheune. Dort wird es nun erneut stattfinden als "2. Stoppelacker-Festival".

Nein, das sind nicht die Jungs von AC/DC, das ist die Tribut-Band AB/CD. Foto: Fred Gasch

Auf dem abgeernteten Gelände haben mehr Menschen Platz als im Hof und sie sitzen dort nicht so dicht gedrängt. Aber auch hier können die Zuschauer auf Bierzelt-Garnituren der Musik lauschen oder zwischen den Bänken hüpfen, tanzen, lachen. So war das im vergangenen Jahr, "und es wird sich bestimmt in diesem Jahr fortsetzen", sind sich die Veranstalter sicher. Die Künstler werden sogar in diesem Jahr ein noch größeres Publikum haben, denn der Kartenverkauf läuft sehr gut. Entsprechend seien die Veranstalter "VoiceArt" und "Hofcafé Reisig" zufrieden, wie es in einer Pressemitteilung der beiden heißt.

Franz Kain (VoiceArt), der für die Konzerte mit der Smokie Revival Band und "Freddie lebt!" verantwortlich zeichnet, freut sich zusammen mit Hermann Reisig (AB/CD und ABBA) auf die bevorstehenden vier Abende. "Wir sind ganz begeistert über den Zuspruch. Natürlich können gerade bei der AC/DC-Coverband und bei Smokie noch einige Menschen mehr kommen, aber das wird sich in den nächsten Tagen noch steigern. Bis hin zur Abendkasse. Ob es dafür noch eine bei ABBA und Queen gibt, wird sich zeigen", so Kain und Reisig unisono. Denn diese beiden Abende steuern auf ein "Ausverkauft" zu.

"Wir wollen nicht, dass die Zuschauer zu weit weg vom Geschehen sitzen und haben bei 40 Metern Entfernung von der Bühnenkante die Obergrenze gesetzt. Die Technik wird entsprechend auf die Zuschauerzahl angepasst, und das Technikteam um Nils Kreitzschek von "Fast Forward" tüftelt aktuell am Konzept, das auch die Musik bis in die hinteren Reihen trägt. "Wir haben echte Könner dabei, die gerade wochenlang auch das Zeltfestival in Mannheim beschallt haben", schauen Kain und Reisig hierbei entspannt den Abenden entgegen.

ABBA Explosion lässt die 1970er-Jahre wieder aufleben. Foto: zg

Und genau das ist das Motto: entspannte Abende mit Livemusik in einem außergewöhnlichen Ambiente. Das Gelände wird wieder gesäumt von Traktoranhängern und Mähdreschern. Die Bühne kommt in Form des RNF-Trucks. Dazu als Erweiterung stehen Podeste, um den Frontsängerinnen und -sängern die Möglichkeit zu geben, dem Publikum sehr nah zu kommen. Auf Leinwände wird bewusst verzichtet. "Ich finde, das irritiert nur und lenkt ab. Alle Augen sollen auf der Bühne bleiben, und dort setzen tolle Bandmusiker die Akzente", meint Franz Kain.

In der Tat geht es ja nicht nur um die Sänger, sondern um das ganze Band-Team. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass die Zuschauer hoffentlich wie letztes Jahr laue Sommerabende erleben. "In ,Saase’ können die Menschen nach dem letzten Song noch bis in die Nacht sitzen bleiben und das Erlebte gleich in netten Gesprächen Revue passieren lassen", so Kain. Und Schwiegervater Reisig ergänzt: "Gerade diese Atmosphäre macht unsere Open Airs aus."

Die Smokie Revival Band rockt das Festival am 25. August. Foto: zg

> Die Termine des Stoppelacker-Festivals: Freitag, 19. August, AB/CD, Samstag, 20. August, ABBA Explosion, Donnerstag, 25. August, Smokie Revival Band und Samstag, 27. August, Freddie lebt! – Queen Music live.

> Das Open-Air-Gelände: Lobdengaustraße 26, Hirschberg-Großsachsen.

> Für alle Konzerte: Einlass ab 18.30 Uhr und Konzert ab 20 Uhr (mit Pause).

> Tickets: Hofcafé Reisig in der Lobdengaustraße 26, Hirschberg-Großsachsen, (zu den Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr) und per Mail unter info@voiceart-kain.com.