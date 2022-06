Dass dies alles so lange dauere, habe vielfältige Gründe, heißt es dazu aus dem Heidelberger Rathaus. Axel Thiemann vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) gibt offen zu: "Es ist ein schwieriges Thema, es sitzen viele mit am Tisch." Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis, VRN, St. Leon-Rot, Walldorf und Sandhausen – durch den Linienverlauf gebe es viele ...

Denn durch diese drei Gemeinden fährt der Bus auf seinem Weg nach Heidelberg und viele wünschen sich die direkte Verbindung ins Stadtzentrum zurück Die schlechte Nachricht: Wann das genau passieren wird, steht in den Sternen. Da wollen sich die Beteiligten nicht festlegen. Aus gutem Grund.

St. Leon-Rot/Walldorf. An den Stadtwerken ist Schluss. Und das jetzt schon seit vier Jahren . Statt am Heidelberger Bismarckplatz endet die Buslinie 720 rund einen Kilometer vorher in der Kurfürsten-Anlage der Universitätsstadt – sehr zum Unmut vieler St. Leon-Roter, Walldorfer und Sandhausener.

Von Anja Hammer

St. Leon-Rot/Walldorf. An den Stadtwerken ist Schluss. Und das jetzt schon seit vier Jahren. Statt am Heidelberger Bismarckplatz endet die Buslinie 720 rund einen Kilometer vorher in der Kurfürsten-Anlage der Universitätsstadt – sehr zum Unmut vieler St. Leon-Roter, Walldorfer und Sandhausener.

Denn durch diese drei Gemeinden fährt der Bus auf seinem Weg nach Heidelberg und viele wünschen sich die direkte Verbindung ins Stadtzentrum zurück Die schlechte Nachricht: Wann das genau passieren wird, steht in den Sternen. Da wollen sich die Beteiligten nicht festlegen. Aus gutem Grund.

Die vorübergehende Streckenkürzung der Buslinie 720 ist nämlich zum Dauerzustand geworden. Dass die Endhaltestelle im Juli 2018 geändert wurde, war den vielen Baustellen im Heidelberger Stadtgebiet geschuldet. "Ein stabiler Betrieb der Buslinie wäre nicht mehr zu gewährleisten gewesen, sodass der Linienweg gekürzt wurde", erklärte das Landratsamt damals. Zwar waren die betreffenden Baustellen im Herbst 2019 abgeschlossen, doch dann mussten die "Verkehrsbehinderungen rund um das Walldorfer Kreuz" als Erklärung herhalten.

Doch auch diese sind längst Geschichte – und die Aussagen der Behörden auf wiederholte Anfragen der RNZ werden immer vager. Sowohl im Herbst 2020 als auch im März 2022 war seitens des Landratsamtes von einem noch laufenden "Abstimmungsprozess" die Rede. Als Gründe für die Verzögerungen nannte ein Sprecher des Landratsamts "insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Öffentlichen Personennahverkehr und die damit einhergehende massive Arbeitsverdichtung für alle Beteiligten".

Jetzt hat die RNZ wieder nachgefragt. Die Kreisbehörde versichert daraufhin: "Nach wie vor ist es unser Ziel, bei der Linie 720 wieder einen stabilen Betrieb zum Bismarckplatz zu ermöglichen." Die hierfür nötigen Abstimmungen seien allerdings "noch nicht vollständig abgeschlossen".

Dass dies alles so lange dauere, habe vielfältige Gründe, heißt es dazu aus dem Heidelberger Rathaus. Axel Thiemann vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) gibt offen zu: "Es ist ein schwieriges Thema, es sitzen viele mit am Tisch." Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis, VRN, St. Leon-Rot, Walldorf und Sandhausen – durch den Linienverlauf gebe es viele Akteure.

Wie der Kreis berichtet, steht derzeit noch die Neukalkulation des Fahrplankonzepts durch den Betreiber der Linie aus. Betreiber sei der Busverkehr Rhein-Neckar (BRN), erklärt Thiemann: "Dabei geht es um Fahrzeuge, Personal, Zeitbedarf, die Strecke und vieles mehr."

So müsse in diesem Zusammenhang beispielsweise berücksichtigt werden, dass der Fahrplan pünktlich eingehalten werden könne, dass die Fahrer die vorgeschriebenen Pausen einhalten könnten. "Das ist alles nicht so einfach, wie man denkt", sagt der VRN-Sprecher. Nicht ohne Grund würden Linienbündel zwei Jahre im Voraus ausgeschrieben. "Und hinzukommt, dass Busfahrer Mangelware sind."

Nach Eingang der Kalkulation sei diese mit der Stadt Heidelberg und den betroffenen Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis final zu besprechen. Aus dem Heidelberger Rathaus heißt es dazu: "Gegenstand der Abstimmungen ist es, Lösungen zu finden, damit sowohl die Belange der Stadt Heidelberg als auch die Belange des Rhein-Neckar-Kreises berücksichtigt werden können."

Im Heidelberger Rathaus rechnet man erst im Herbst mit einem Zwischenergebnis. "Danach müssen sowohl wir als auch der Rhein-Neckar-Kreis die gemeinderätlichen Gremien einbinden", sagt eine Stadtsprecherin. VRN-Sprecher Thiemann ergänzt, dass diese schließlich darüber entscheiden, ob die Kosten übernommen werden. Und dann müssten die Mittel ja auch noch in den jeweiligen Haushalten bereitstehen. Im RNZ-Gespräch lässt Thiemann die Hoffnung wach werden, dass der 720er-Bus vielleicht zu Fahrplanwechsel im Dezember den Bismarckplatz wieder ansteuert. Oder vielleicht schon eher: "Das ist aus meiner Sicht nicht an einen Fahrplanwechsel gebunden." Ein Datum nennt er jedoch nicht.

Noch vager fällt die Antwort der Stadt Heidelberg aus. Zwar versichert man auch hier, dass eine Andienung des Bismarckplatzes durch die Linie 720 das Ziel sei. "Dafür kann jedoch kein exakter Zeitpunkt genannt werden."