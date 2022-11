"Wir haben bereits die Mitglieder unseres Deutsch-Indischen Freundschaftskreises in Walldorf sowie die Vereine in Stuttgart, Frankfurt und Bonn aktiviert", berichtet Rajesh Gulati, der sich für den DIFK Walldorf um die Organisation der Hilfe kümmert. So habe man es geschafft, dass sich am letzten Wochenende insgesamt 250 Personen bei der DKMS registriert hätten. Nun versuche man, weitere indische Gruppen zu erreichen, habe deshalb auch extra ein kurzes Erklärvideo auf Englisch ...

Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. Wenige Monate nach der Geburt seines Sohnes wurde bei Aniket aus St. Leon-Rot bei einer Routineuntersuchung Blutkrebs festgestellt. Nach fünf Chemotherapie-Sitzungen schien zunächst alles so, als habe der 35-Jährige die Krankheit überstanden. Im Sommer mussten die Ärzte den IT-Spezialisten dann über einen Rückfall informieren. Die einzige Möglichkeit für Aniket, wieder gesund zu werden, ist nun eine Stammzelltransplantation. Der Deutsch-Indische Freundschaftskreis (DIFK) sucht deshalb nach dem genetischen Zwilling. Wer noch nicht bei der DKMS registriert, gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen.

Um zu helfen und die Suche nach einem geeigneten Stammzellspender für Aniket und andere Patienten zu unterstützen, rufen Familie, Freunde und der DIFK gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzielle Stammzellspender zu registrieren. "Da eine Übereinstimmung wahrscheinlicher ist, wenn Spender und Patienten dieselbe ethnische Herkunft haben, registrieren sich hoffentlich auch viele Spender mit indischer Abstammung", hofft Anikets Frau Spoorthy.

"Wir haben bereits die Mitglieder unseres Deutsch-Indischen Freundschaftskreises in Walldorf sowie die Vereine in Stuttgart, Frankfurt und Bonn aktiviert", berichtet Rajesh Gulati, der sich für den DIFK Walldorf um die Organisation der Hilfe kümmert. So habe man es geschafft, dass sich am letzten Wochenende insgesamt 250 Personen bei der DKMS registriert hätten. Nun versuche man, weitere indische Gruppen zu erreichen, habe deshalb auch extra ein kurzes Erklärvideo auf Englisch veröffentlicht, wie schnell und einfach man sich registrieren lassen kann.

Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen – die einem die DKMS zuschickt – und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend schnell per Post wieder zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Erst wenn das passiert ist, stehen Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung. Wer Probleme bei der Bestellung des Sets hat, kann sich auch per E-Mail an den DIFK wenden: donatestemcell@difkev.de

"Wir hoffen auf möglichst viele Unterstützerinnen und Unterstützer bei der Aktion. Denn auch wenn die Registrierung Aniket nicht helfen kann, so kann sie doch bei einem anderen Patienten hilfreich und passend sein", sagt Gulati. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen.

Info: Wer helfen möchte, kann sich unter www.dkms.de/aniket ein Registrierungsset bestellen und so vielleicht zum Lebensretter von Aniket werden.