Spechbach. (pol/mare) Ein zweijähriges Kind ist am Samstagmorgen in einem Gartenteich in Spechbach ertrunken. Die Polizei hatte zwischenzeitlich mit einem Hubschrauber nach dem verschwundenen Kind gesucht, wie die Beamten mitteilen.

Das zweijährige Kind war im Laufe des frühen Samstagmorgens unbemerkt aus dem Haus gekommen. Als das Fehlen des Kindes bemerkt wurde, wurde zusammen mit der Familie, etlichen Bekannten und weiteren Rettungskräften die umfangreiche Suche gestartet.

Das Kind wurde leblos in einem Gartenteich entdeckt. Der sofort gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Zweijährigen feststellen.

Zu den genauen Hintergründen des Unglücks hat der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Samstag, 25. Juni 2022, 17.25 Uhr