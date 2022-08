Von Lukas Werthenbach

Nußloch. Das unüberhörbare "Gemecker" der Ziegen, deren weiches Fell und die geschmackliche Vielfalt, die sich aus der Milch der Vierbeiner erzeugen lässt, der Heugeruch im Stall: Mit allen Sinnen konnten die Gewinner dieser RNZ-Sommertour am Mittwoch den Nußlocher Ziegenkäsehof erkunden. Nach den Erfolgen in den beiden Vorjahren ermöglichten die Betreiber Stefanie Schott und Joachim Kamann im Rahmen der Sommertour in der Region Heidelberg nun schon zum dritten Mal diesen besonderen Blick hinter die Kulissen der Produktion von Ziegenkäse (siehe auch "Stimmen").

...und von verschiedenen Käsesorten kosten. Foto: Alex

Mit einem Glas Brunnenwasser begrüßte Schott jeden RNZ-Leser: "Wir sind nicht an die Wasserversorgung angeschlossen und werden durch einen Brunnen versorgt", erklärte sie. Zunächst ging es auch in der bereits heißen Vormittagssonne vor dem Hofladen um das allgegenwärtige Thema: "Wegen der Trockenheit wird es mit dem Futter immer schwieriger", so Schott: Ihre zwölf bewirtschafteten Hektar "Grünland" gäben derzeit nicht genug Futter her, sodass es kaum noch für die 45 Bunten Edelziegen auf dem Hof reiche. Deshalb müsse man zusätzlich Heu aus dem Allgäu bestellen; hier koste allein der Transport rund 1000 Euro, wie die gelernte Landwirtin auf Nachfrage einer "Sommertouristin" sagte. Und nicht nur das Klima wirkt sich auf den Betrieb aus: Am 24. Februar, dem Tag des Kriegsbeginns in der Ukraine, habe ihnen ihr Futterlieferant mit Sitz in Kehl mitgeteilt, dass er die bisherigen Preise nicht halten könne.

Von seinen eigenen Produkten vermarktet der kleine Betrieb mit eineinhalb Aushilfsstellen etwa 70 Prozent direkt, der Rest geht an die Gastronomie. Außerhalb des Nußlocher Hofladens zu kaufen gibt’s den Käse auf Wochenmärkten donnerstags in Mannheim, freitags in Wiesloch und samstags in Heidelberg-Neuenheim.

Weiter ging es in den Stall, in dem just während des Besuchs der gut gelaunten RNZ-Leser die Melkanlage lief. "Wie viel Liter Milch gibt denn eine Ziege?", wollte Gerold Lieb wissen. Schott erklärte, dass dies saisonal unterschiedlich sei: Zu Beginn ...