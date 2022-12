Von Philipp Weber

Weinheim. Zehn Jahre waren offenbar genug: Der Modeanbieter "Kult" schließt zum 31. Januar seine Filiale in der Weinheim-Galerie. Das bestätigte der RNZ kein Geringerer als der Geschäftsführer der Görgens Luxemburg GmbH, Andreas Braatz. Unter dem Dach des in Köln ansässigen Konsortiums sind die Anbieter "Kult" sowie "Olymp & Hades" angesiedelt. Beide arbeiten mit den gleichen Bekleidungsherstellern zusammen. Der Schwerpunkt liegt auf "Streetwear", also gute Bekleidung, aber für eher lockere Anlässe.

Laut Geschäftsführer Braatz ist der letzte Verkaufstag in Weinheim für Samstag, 14. Januar, geplant. Er betont, dass man alle vertraglichen Pflichten erfüllt habe. Nun laufe der Mietvertrag nach zehn Jahren aus. Die drei Mitarbeitenden und einen Auszubildenden werde man weiterbeschäftigen. Bis März sollen sie einer Filiale in Speyer zugeordnet werden. Dann geht es für die drei Mitarbeiter in einer neuen Filiale weiter: In der Rhein-Galerie eröffnet ein "Olymp & Hades"-Geschäft. Dieses rückt gewissermaßen an die Stelle einer früheren Filiale des Konsortiums in der Ludwigshafener Rathaus-Galerie.

Petra Schenk vom Center-Management der Weinheim-Galerie bedauert den Weggang von "Kult". Ihren Angaben zufolge hinterlässt der Modeanbieter eine Fläche von 600 Quadratmetern, für die es ad hoc keinen Nachfolger gibt. "Allerdings obliegen alle vertraglichen Fragen den Eigentümern der Weinheim-Galerie", stellt sie klar. Man hätte sehr gern mit "Kult" verlängert, aber der bisherige Vertragspartner habe inzwischen offenbar andere Prioritäten und Vorstellungen. Das sei in der Branche jedoch nichts Ungewöhnliches, sagt sie. Überhaupt falle ihr auf, dass jede Veränderung in der Weinheim-Galerie öffentlich diskutiert wird: "Anderswo stehen nur noch nackte Puppen in den Schaufenstern, ohne dass es jemanden zu interessieren scheint."

Und so hat sie auch gleich gute Nachrichten aus ihrem Haus parat. Ihren Angaben zufolge steht eine Nachfolgeregelung für die seit Anfang des Jahres leer stehenden Flächen im unteren Geschoss der Galerie in unmittelbarer Aussicht. Von dort waren der Billigmodeanbieter "KiK" und die Drogeriekette "dm" weggezogen. "Ich bin auch sehr optimistisch, dass wir einen Nachfolger für die Flächen von ,Kult’ finden", sagt sie.