Schwetzingen. (pol/sake) Nach einem Raubüberfall auf einen Einkaufmarkt in Schwetzingen fahndete die Polizei nach dem Täter. Nun wurde sie fündig.

Nach dem Tatverdächtigen wurde seit Anfang Dezember per Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern gesucht. Unter dem Druck der Fahndung hat sich der 25-jährige Tatverdächtige am 28. Dezember der Polizei selbst gestellt. Er wurde am 29. Dezember der Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Update: Freitag, 30. Dezember 2022, 15.02 Uhr

Supermarkt am Samstagabend überfallen

Schwetzingen. (pol/mün) Trotz einer großen Fahndung mit vielen Polizeikräften und des Einsatzes eines Polizeihubschraubers konnte ein Supermarkträuber in Schwetzingen entkommen. Der Mann hatte am Samstagabend das Geschäft in der Schubertstraße gegen 20 Uhr betreten. Er bedrohte eine Kassiererin mit einer silbernen Pistole und forderte das Geld aus der Kasse.

Die Angestellte übergab dem Täter mehrere hundert Euro Bargeld in Scheinen. Er steckte die Beute in eine weiße Plastiktüteund rannte in Richtung Bundesstraße B535.

Der Täter wird so beschrieben: Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er habe eine dunkelblaue Regenjacke mit Kapuze und hellem Reißverschluss sowie verwaschene hellblaue Jeans, dunkle Sneaker und eine weiße FFP2-Maske getragen.

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.