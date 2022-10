Von Max Rieser

Schriesheim. Eigentlich war das Hotel "Luisenhöhe" nach 75 Jahren kurz vor dem Aus: Es stand während der Pandemie wochenlang leer. Jetzt herrscht hier oben auf dem Berg unweit der Strahlenburg wieder richtig Leben – und viele Schriesheimer schwärmen von der besten Pizza der Stadt.

Und das kam so: Das Hotel "Luisenhöhe" wurde 1946 von den Großeltern der heutigen Chefin Christina Pfeiffer gegründet. Und in den ersten Jahren war dieses Haus eine ganz feine Adresse: Hier bedienten die Kellner noch im Frack, namhafte deutsche Schlagerstars und Filmschauspieler waren hier zu Gast. Doch dann geriet das einst glamouröse Hotel etwas in Vergessenheit – vor allem deswegen, weil Pfeiffer eigentlich nicht in die Gastronomie wollte: "Wenn man im Gastgewerbe aufwächst und sieht, dass alle immer am Wochenende und nachts arbeiten, dann kann das schon abschrecken." Also studierte sie erst Englisch und Musikwissenschaften, nebenher übersetzte sie Bücher für verschiedene Verlage wie "Beltz & Gelberg" aus Weinheim und arbeitete in ihrem Ausbildungsberuf als Finanzbuchhalterin. Auch ihr Sohn Eric Langer ist eigentlich selbstständiger Außendienstler und verkaufte Spektralanalyse-Anlagen.

Ende der Neunziger verstarb Christina Pfeiffers Vater. Aufgeben wollte sie das Hotel nicht, und ihre Mutter Erika brauchte Hilfe. Neues Personal kam auch nicht in Frage, also schlossen sie das Restaurant, und es gab nur noch ein Frühstück am Morgen für die Gäste. Dann kam die Pandemie, und Pfeiffer dachte über den Verkauf nach: "Da es sich aber um ein Gewerbeobjekt handelt, hätten wir 48 Prozent des Verkaufspreises an Steuern abgeben müssen." Dafür war ihr das schöne alte Gebäude mit dem weitläufigen Wintergarten zu schade.

Ihr Sohn Eric hatte da eine Idee: "Ich war in Heidelberg auf der Schule und immer bei ‚Joe Molese‘ essen", erklärt er. Der Burgerladen unweit der Alten Brücke habe ihm immer imponiert, da man sich dort mit einer kleinen Karte "auf ein Gericht spezialisiert hat, das man so gut macht, dass die Leute nur deswegen immer wieder kommen". Eine echt neapolitanische Pizza aus dem Steinofen vermisste er ohnehin in der Weinstadt – und fing an herumzutüfteln: "Ich habe wochenlang probiert, bis der Teig so war, wie ich ihn haben wollte." 48 Stunden muss der Hefeteig gehen und dabei fermentieren, wodurch er nicht nur mehr Geschmack bekommt, sondern auch bekömmlicher wird. Dann schaffte er einen winzigen Pizzaofen an, in den gerade mal eine Pizza passte – nur zum Testen.

Irgendwann reichte der ...