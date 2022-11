Von Micha Hörnle

Schriesheim. Das Parken in all seinen Facetten ist eines der großen Themen in der Stadt – wie ja unlängst die Debatte in den Fensenbäumen bewiesen hat, nachdem die Verwaltung dort mit Strafzetteln gegen das Gehwegparken vorgegangen war. Aber auch rund um das Schulzentrum, vor allem aus der Conradstraße, der Rennewartstraße-Nord und der Siegfriedstraße,