Von Max Rieser

Schriesheim. Trotz strömenden Regens war die Stimmung bei der Frühschwimmer-Gruppe im Waldschwimmbad hervorragend. Zehn Hartgesottene warfen sich am Donnerstag schon morgens um 8 Uhr bei 15 Grad Außen-, aber 24 Grad Wassertemperatur in die "Blaue Welle", wie das Schwimmbad wegen seines blau schimmernden Beckens genannt wird: "Wenn es regnet, ist es doch gerade ein Traum hier zu schwimmen", sagte Magda Ellsässer, die inoffizielle Sprecherin der Gruppe. Auch die anwesenden Mitarbeiter der RNZ überzeugten sich gleich von der belebenden Wirkung einer morgendlichen Schwimmrunde.

Die Frühschwimmer treffen sich jeden Morgen um 8 Uhr in "ihrem" Schwimmbad, egal bei welchem Wetter. Trotzdem hat der Regen an diesem Septembermorgen etliche abgehalten, so Ellsässer: "Normalerweise sind wir 25 bis 30 Leute."

Gerade für die Älteren aus der Umgebung sei das frühe Schwimmen ein gutes Training, um fit zu bleiben und Kontakte zu pflegen, sagte sie. Alle vier Wochen geht es nach dem Sport, so wie an diesem Donnerstag auch, zum gemeinsamen Frühstück zu "Heidi’s Imbiss" auf der anderen Seite des Waldschwimmbad-Parkplatzes.

Im Winter treffen sie sich alle sechs Wochen, "dann aber nur zum Essen", berichtete Ellsässer, da man keine Treffen in einem Hallenbad mache. Da fehle dann schon etwas, fand auch Hans-Joachim Schumann aus Wilhelmsfeld, der schmunzeln musste, als er darüber sprach, was er früher von den Frühschwimmern gehalten hatte, wenn er sie auf dem Weg zur Arbeit um 8 Uhr ins Bad gehen sah: "Erst dachte ich, das wäre die Putzkolonne. Dann hab’ ich sie wegen ihres Alters immer das ‚Krampfader-Geschwader‘ genannt", sagte er und lachte. Als er dann vor zehn Jahren in Rente ging, "war ich selbst schlagartig dabei."

Auch eine Delegation der Interessengemeinschaft zur Erhaltung und Betreibung des Waldschwimmbades Schriesheim (IEWS), dem Verein, der sich seit 1991 um das Bad kümmert und es vor der Schließung bewahren konnte, war vor Ort.

Dass der Zweite Vorsitzende, Thomas Merkel, die stellvertretende Schatzmeisterin, Petra Krug, und der Pressebeauftragte, Kim Koschorreck, auch schon um 8 Uhr da waren, hatte einen guten Grund: "Es gibt die Tradition, dass wir Frühschwimmer Geld sammeln und es am Saisonende dem Verein übergeben", so Ellsässer.