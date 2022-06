Von Max Rieser

Schriesheim. Am Montagnachmittag war es endlich so weit: Der Bau des langersehnten Pumptracks (einer modellierten Strecke für Mountainbikes) auf dem "Push"-Gelände begann mit einem Spatenstich. Dafür waren alle gekommen, die an der Planung der Anlage beteiligt waren, um sich anzuschauen, was die Projektleiterin der Firma "Schneestern", Carolin Göldner,