Von Micha Hörnle

Schriesheim. Mit einer eher knappen Mehrheit von 15 zu elf Stimmen entschied sich der Gemeinderat am Mittwochabend gegen die Umbenennung der Hans-Pfitzner-Straße, wie es die Stadtverwaltung vorgeschlagen hatte. Die Debatte war in Teilen emotional – das galt auch für die Beiträge der Anwohner in der Bürgerfragestunde. Die RNZ fasst den Abend im Gemeinderat