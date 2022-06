Von Max Rieser

Schriesheim. Die schönste Abkühlung in der Region gibt es im Schriesheimer Waldschwimmbad. Dem würden sicher viele Badegäste zustimmen, die am vergangenen Wochenende, an dem es zum ersten Mal in diesem Jahr so richtiges Schwimmbadwetter gab, die "Blaue Welle" zahlreich besuchten.

1936 gegründet, wäre das Schwimmbad Anfang der 1990er-Jahre fast