Schriesheim-Altenbach. (vkn) Mit einem prächtigen Krippenspiel haben 22 Grundschul- und Kindergartenkinder den ökumenischen Familiengottesdienst an Heiligabend in der katholischen Kirche in Altenbach mitgestaltet. Für ihre engagierte Darbietung wurden die Mädchen und Jungen mit viel Beifall belohnt.

Elf Kinder hatten Sprechrollen, und elf weitere Kinder spielten als reine Darsteller