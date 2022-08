Von Micha Hörnle

Schriesheim. Nach dreijähriger Pause wird Ende der nächsten Woche endlich wieder ein "normales" Straßenfest gefeiert – also ganz ohne Coronabeschränkungen: Im ersten Pandemiejahr 2020 fiel es ganz aus, 2021 gab es ein reduziertes Programm mit Weindorf vor dem Zehntkeller, dafür aber auch Artistik vom "Unterwegsvarieté".

Nun soll fast alles so sein wie früher, also wie 2019, und auch die neue Ordnungsamtsleiterin Julia Geiss orientierte sich beim Programm an jenem Jahr. Das lag auch daran, dass lange nicht klar war, ob das Straßenfest möglich ist – was die Planungen doch etwas verzögerte –, aber im Moment gibt es die Corona-Situation wieder her. Und so trifft man, vor allem im Musikprogramm, wieder auf bekannte Gesichter, allen voran die Lokalmatadoren der "T-Band", aber auch die Formationen "Thatway", "Honeywell Bouncers" oder "Sunny and the Jokebox" (siehe unten). Und natürlich bleibt es auch bei den vier innerstädtischen Hauptplätzen: Stadtbrunnen, Oberer Schulhof, Weindorf und dem Rummel auf dem Festplatz.

Manches, und das zeigt ein Blick auf die Liste der teilnehmenden Stände, hat sich aber doch im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten verändert, denn es gibt deutlich weniger als früher: Der Hof der Küferei Hauser in der Oberstadt wird dieses Mal nicht bewirtschaftet – und damit entfällt auch der "Jazz Point", zumal ein anderer Standort entweder zu nah an der Oberstadt oder am Weindorf mit jeweiligem Musikprogramm liegen würde. Ganz haben Gerlinde Hartmann und Hubert Hochhaus vom Verkehrsverein die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich vielleicht im nächsten Jahr wieder etwas im Hauser-Hof tun könnte, das werde die Zukunft zeigen.

Aber ein Grundproblem bleibt: Viele Vereine können die Arbeit, die ein Stand so mit sich bringt, nicht mehr leisten: So hatte auch der MGV Lyra unlängst solche Pläne begraben müssen – eben auch, weil die Aktiven fehlen: "Die Leute sind gar nicht mehr da, und oft ist es ein Riesenaufwand", sagt Hochhaus und erinnert sich an jede Menge Arbeit, als er einst den Stand des Partnerschaftsvereins vorbereitete: "Und jetzt kommen auch wir in ein Alter, wo man sich das nicht mehr zumuten kann."

Außerdem ist nicht immer garantiert, dass ein Straßenfest-Stand auch die Vereinskasse auffüllt. Das muss nicht nur, wie beim letzten "richtigen" Straßenfest 2019, am Wetter liegen – damals regnete es praktisch durch. So ...