Schriesheim. (alb) Glimpflich ausgegangen ist am Dienstagnachmittag ein Unfall in Schriesheim an der ampelgeregelten Kreuzung B 3/Ladenburger Straße. Zwei Frauen zogen sich nach Polizeiangaben leichte Verletzungen zu.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte die 78-jährige Fahrerin eines Audi beim Einbiegen von der Bundes- in die Ladenburger Straße einem Toyota mit einer 60-Jährigen am Steuer die Vorfahrt genommen. Beide Autos krachten gegen 14.40 Uhr frontal aufeinander.

Die 79-jährige Beifahrerin im Audi und die Toyota-Lenkerin zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu. Beide Wagen wurden durch die Wucht des Aufpralls schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Ein Polizeisprecher schätzte gegenüber der RNZ den Schaden auf rund 6000 Euro. Die Schriesheimer Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen vor Ort und reinigte die durch ausgelaufene Betriebsstoffe verschmutzte und rutschige Fahrbahn.

Bis zum Abschluss dieser Arbeiten, des Abtransports der Autos und der Unfallaufnahme kam es auf der B 3 in beide Richtungen zu einem Rückstau. Details dazu konnte der Polizeisprecher nicht nennen.