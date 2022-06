Schönau/Heiligkreuzsteinach. (luw) Vor dem Wochenende war es ein Bagger, danach ein Heubüschel: Nach dem Stromausfall am Freitagabend ist am gestrigen Montagvormittag erneut die Energieversorgung in Teilen von Schönau und Heiligkreuzsteinach unterbrochen worden. Die Betreiberfirma Netze BW berichtete auf Nachfrage der RNZ von zwei voneinander unabhängigen Ursachen.

"Das ist schon recht ungewöhnlich", stellte am Montagmittag auch ein Sprecher von Netze BW fest: "Offenbar ist bei Mäharbeiten durch eine Windhose ein Heubüschel in eine Freileitung geweht worden." Diese Leitung verlaufe zwischen der Hüttengasse in Heiligkreuzsteinach und dem Schönauer Ortsteil Altneudorf. Ob dadurch an der Leitung oder in der Umgebung Schäden entstanden, konnte der Sprecher nicht sagen. Jedoch habe dieser Vorfall dazu geführt, dass die betroffene Leitung gegen 11.18 Uhr abgeschaltet wurde. In der Folge seien "der gesamte Ortsteil Altneudorf, etwa die Hälfte der Haushalte von Schönau und ein kleiner Bereich in Heiligkreuzsteinach" ohne Strom gewesen. Eine Zahl der betroffenen Haushalte sei nicht bekannt.

Ein "Entstördienst" von Netze BW sei vor Ort gewesen. Dabei sei auch versucht worden, das in der Leitung hängende Heu dort wieder "herauszufischen". Durch "Umschaltungen im Mittelspannungsnetz" war die Stromversorgung um 11.56 Uhr wiederhergestellt.

Und was hatte es mit dem "Blackout" auf sich, der bereits am Freitag ab 16.28 Uhr in Schönau und Heiligkreuzsteinach elektrische Geräte streiken ließ? "Das war ein Baggerbiss, bei dem eine Firma ein Erdkabel angegraben hatte", erklärte der Sprecher von Netze BW. Dies sei bei Arbeiten in Altneudorf in der Straße Gemarkungsgrenze geschehen. Auch hier waren der Betreiberfirma zufolge "der gesamte Ortsteil Altneudorf, etwa die Hälfte der Haushalte von Schönau und ein kleiner Bereich in Heiligkreuzsteinach" von dem Stromausfall betroffen. Ab 17.35 Uhr seien alle wieder mit Strom versorgt worden.

Infolge des "Baggerbisses" ging demnach ein mit Öl gefüllter Endverschluss eines Kabels in einer Umspannstation kaputt. "Dabei ist eine kleine Menge Isolieröl ausgetreten", so der Sprecher. Wie in der Montagausgabe berichtet, hatte die Schönauer Feuerwehr im Zusammenhang mit dem Stromausfall einen lauten Knall an einem Verteilerkasten "In den Kreuzwiesen" gemeldet.

Davon unabhängig waren in der Nacht auf Samstag bekanntlich rund 5500 Haushalte in Neckargemünd, Bammental und Mauer ohne Strom gewesen. Als Grund hierfür nannte die zuständige Syna einen Kurzschluss.