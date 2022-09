Schönau/Heidelberg. (luw) Das juristische Nachspiel eines Polizeieinsatzes gegen einen 65-Jährigen ist seit dem gestrigen Dienstag endgültig abgeschlossen. Dieser hatte wie berichtet zwei Polizeibeamte wegen "Körperverletzung im Amt" angezeigt, das Verfahren wurde eingestellt. Nun saß der Schönauer selbst auf der Anklagebank wegen "Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte". Ergebnis: Das Verfahren wird gegen die Zahlung einer "Geldauflage" von 1000 Euro an eine soziale Einrichtung eingestellt.

Der Fall hatte auch vor dem Hintergrund des Todes eines 47-Jährigen im Rahmen einer Polizeikontrolle in Mannheim Anfang Mai Aufsehen erregt: Der Verteidiger des Schönauers, Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Christian Laue von der Neckargemünder Rechtsanwaltskanzlei Lamadé, sah im Umgang der Beamten mit seinem Mandanten einen "polizeilichen Übergriff" und erklärte, dass dieser sich "völlig zu Recht in seiner Menschenwürde verletzt" fühlte. Doch das im Zuge dessen eingeleitete Verfahren sei "mangels Tatverdacht" eingestellt worden, wie Laue nun gegenüber der RNZ berichtete. "Die Beamten hätten in Notwehr gehandelt", fasste er die nach seinen Worten "sehr ausführliche Begründung" zusammen.

Aber von vorne: Es war im Sommer 2021, als der heute 65-jährige Schönauer von einem Nachbarn dabei beobachtet wurde, wie er sein Auto zu Hause abgestellt habe und beim Aussteigen hingefallen sein soll. Der Nachbar rief die Polizei, die wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss kurz darauf den Mann besuchte und zur Rede stellte. Weil sie den Verdacht der Alkoholisierung bestätigt sahen, forderten die Beamten den Schönauer auf, mit aufs Revier zu kommen – wogegen sich dieser vor dem eigenen Haus stehend weigerte, wie die Staatsanwältin nun erklärte. Demnach wollte er sich der Festnahme "durch Weglaufen entziehen", woraufhin ihn die Beamten "zu Boden streckten". Der Schönauer aber habe "Widerstand geleistet".

Rechtsanwalt Laue hob vor Gericht hervor, dass sein Mandant Diabetiker sei und daher "öfters zur Toilette" müsse. Dies hätten ihm die Beamten aber auch nach mehreren Hinweisen verweigert. Daraufhin habe er in den Garten uriniert. "Es war aber noch ein Stuhlgang notwendig", fügte Laue hinzu: Diesen hätten ihm die Beamten "ohne jeden Grund verweigert". So sei es zur "Darmentleerung während des gewaltsamen Zu-Boden-Bringens durch die ...