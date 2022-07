Schönau. (lesa) Dass Feuerwehrleute von einem Einsatz-Szenario überrascht werden, passiert nicht alle Tage. Was die Einsatzkräfte der Schönauer Wehr aber am Freitag gegen 19 Uhr in der Verlängerung des Schönfärberwegs sahen, hatte wohl noch keiner erlebt:

Der Fahrer eines Paketdienstes war in den schmalen Fußgängerweg hineingefahren – und kam nicht mehr heraus. Was jedoch nicht das größte Übel war: "Das Auto stand schräg und drohte, auf die Landstraße darunter zu kippen", berichtete Feuerwehrkommandant Andreas Wegehenkel auf RNZ-Nachfrage.

Schnell war den knapp 30 Feuerwehrleuten aus Schönau und Heiligkreuzsteinach klar: "Das geht nicht mehr raus und muss mit einem Mobilkran runtergehoben werden", schildert Wegehenkel. Doch zu allem Überfluss drohte es, dunkel zu werden, sodass der Kraneinsatz auf den heutigen Montag vertagt wurde.

Die Wehren bemühten sich also um Schadensbegrenzung und sicherten den Transporter mit Hilfe zweier Mehrzweckzüge. Die Landesstraße L535 musste bis zur Sicherung knapp zwei Stunden gesperrt werden.

Ort des Geschehens

Erst nach drei Stunden war der Einsatz für die Wehrleute beendet. Immerhin eine gute Nachricht gibt es aber – zumindest für die Kundschaft des Paketboten: Wie Wegehenkel berichtete, hatten zum Zeitpunkt des Malheurs nur noch zwei Pakete im Transporter gelegen.