Das Auto wurde mittels spezieller Gerätschaften durch den Kran dann in die Luft gehievt und sicher wieder auf den Boden platziert. Die Rettungsaktion an sich dauerte nicht länger als ...

Wilhelmsfeld: Medizinzentrum in der Gemeinde nimmt Form an

So nun auch der das Paketdienstfahrzeug, das eben in den schmalen Fußgängerweg hineingefahren war und nicht mehr herauskam. Das Fahrzeug befand sich in Schräglage und drohte die auf die Landstraße darunter zu kippen. Die Wehr hatte den Transporter bereits am Freitag mithilfe zweier Mehrzweckzüge gesichert.

"Wir wurden am Freitag von der Leitstelle in Ladenburg informiert, dass ein spezieller Kran zur Bergung eines Fahrzeugs gebraucht wird", sagte Pascale Roncone von der Firma Scholl Heidelberg.

Schönau. (agdo) Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Auto in der Luft über ein Haus "schwebt". Wer das am Dienstagnachmittag in Schönau gesehen haben mag, der wird sich wohl verwundert die Augen gerieben haben. In der Tat sah man ein Auto in der Luft gleiten, gehoben wurde es von einem speziellen 46 Meter hohen Kran der Firma Karl Scholl aus Heidelberg. Es handelte sich hierbei um den Paketdienst-Transporter, der vergangenen Freitag in der Verlängerung des Fußgängerwegs Schönfärberwegs hineingefahren und stecken geblieben war (siehe unten).

Bei der Bergung des Fahrzeugs kamen einige Schaulustige – darunter auch der Fahrer des Transporters. Vor allem Kinder staunten über das ungewöhnliche Spektakel nicht schlecht, aber auch einige Erwachsene. Auch die Schönauer Wehr war im Einsatz.

Einen Lastwagen habe man bereits vor einigen Jahren in Schönau mit einem Kran geborgen, erzählte Roncone, dieser sei damals eine Böschung heruntergefahren und es musste mit speziellem Kran herausgeholt werden.

Eigentlich wollte man das Fahrzeug mit dem Mobilkran von der darunter liegenden Landesstraße L535 bergen, weil die Straße aber komplett etwa vier Stunden hätte gesperrt werden müssen, entschied man sich von der darüber liegenden Heddesbacher Straße die Aktion durchzuführen. Die Heddesbacher Straße war während des Einsatzes rund drei Stunden gesperrt.

Damit der Kran durch das Gewicht des Fahrzeugs nicht umkippt, wurden darauf zuvor rund 42 Tonnen Gewichtsplatten gelegt. Der Paketdienst-Transporter selbst wog etwa 2,5 Tonnen. Auch der direkt betroffene Hauseigentümer war darüber informiert worden, dass ein Auto seitlich seines Hauses geborgen beziehungsweise durch die Luft "schweben" wird.

Das Auto wurde mittels spezieller Gerätschaften durch den Kran dann in die Luft gehievt und sicher wieder auf den Boden platziert. Die Rettungsaktion an sich dauerte nicht länger als zwei oder drei Minuten. Die Wehr hatte zuvor die Mehrzweckzüge entfernt. "Für uns ist solch ein Einsatz eine Premiere", sagte Feuerwehrkommandant Andreas Wegehenkel. Alles sei gut gegangen, das sei die Hauptsache.

Offenbar hatte das Fahrzeug die Tage "in Schieflage" gut überstanden: Der Motor ließ sich problemlos starten.

Update: Mittwoch, 27. Juli 2022, 15.45 Uhr

Zwei Zugvorrichtungen sichern den Transporter, bis der Kran ihn birgt. Foto: Feuerwehr

Paketdienstfahrer blieb auf Fußpfad hängen

Schönau. (lesa) Dass Feuerwehrleute von einem Einsatz-Szenario überrascht werden, passiert nicht alle Tage. Was die Einsatzkräfte der Schönauer Wehr aber am Freitag gegen 19 Uhr in der Verlängerung des Schönfärberwegs sahen, hatte wohl noch keiner erlebt.

Der Fahrer eines Paketdienstes war in den schmalen Fußgängerweg hineingefahren – und kam nicht mehr heraus. Was jedoch nicht das größte Übel war: "Das Auto stand schräg und drohte, auf die Landesstraße darunter zu kippen", berichtete Feuerwehrkommandant Andreas Wegehenkel auf RNZ-Nachfrage.

Schnell war den knapp 30 Feuerwehrleuten aus Schönau und Heiligkreuzsteinach klar: "Das geht nicht mehr raus und muss mit einem Mobilkran runtergehoben werden", schildert Wegehenkel. Doch zu allem Überfluss drohte es, dunkel zu werden, sodass der Kraneinsatz vertagt wurde und nun in den kommenden Tagen erfolgen soll.

Die Wehren bemühten sich also um Schadensbegrenzung und sicherten den Transporter mit Hilfe zweier Mehrzweckzüge. Die Landesstraße L535 musste bis zur Sicherung knapp zwei Stunden gesperrt werden.

Ort des Geschehens

Update: Dienstag, 26. Juli 2022, 12.30 Uhr