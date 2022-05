"Irgendwas kann da nicht stimmen" in St. Leon-Rot

St. Leon-Rot. (aham/stoy) Eltern aufgepasst: Nachdem Anfang dieser Woche Glasscherben direkt an der Rutsche eines Roter Kindergartens am Tulpenring gefunden wurden, tauchen nun weitere solcher Fälle auf. "Zum einen wurde im Kletterbereich desselben Spielplatzes ein abgeschlagener Flaschenhals gefunden – mit der scharfen Kante nach oben in den Sand gesteckt", informiert Hauptamtsleiterin Anette Reich. Zum anderen habe das Bauhof-Team Scherben zwischen den Sitzbrettern des Kleinkindertisches auf dem Spielplatz in der Rosenstraße gefunden. "So, dass man sich verletzten würde, wenn man sich drauf setzt", sagt Reich. Wie die Polizei berichtet, sind insgesamt vier Fälle im Ortsteil Rot bekannt: Neben den bereits erwähnten, wurden auch auf dem Kindergarten-Spielplatz bei der Parkringschule Scherben gefunden.

Nach dem ersten Fall am Montag ging die Polizei noch davon aus, dass vermutlich Jugendliche im Übermut auf dem Spielplatz die Flasche zerstört hatten. "Es gibt keine Hinweise, dass jemand Kindern schaden wollte", hatte Polizeisprecher Norbert Schätzle erklärt. Jetzt sieht es anders aus: "Wir prüfen gerade, ob es sich um eine übliche Verunreinigung handelt oder wir es mit versuchter Körperverletzung zu tun haben", so Schätzle. "Irgendwas kann da nicht stimmen", ergänzt der Polizeisprecher.

Oliver Philipp, Leiter des Polizeipostens in St. Leon-Rot, geht von einer böswilligen Absicht aus, die Scherben seien immer an und auf den Spielgeräten platziert gewesen. Auch Hauptamtsleiterin Reich ist davon überzeugt: Oftmals seien solche Scherben Folgen von Gedankenlosigkeit oder jugendlicher Blödsinn. "Das, was wir jetzt vorfinden, hat eine andere Qualität", so Reich. Deshalb werde der Bauhof bis auf Weiteres täglich die Spielplätze kontrollieren – zumindest die in Rot. Denn im Ortsteil St. Leon habe es bisher keine solcher Vorfälle gegeben.

Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise an Telefon 0 62 27/88 16 00 oder 0 62 22/5 75 90.