Schatthausen/Gauangelloch. (pri/mare) Am Mittwochmorgen hat es in den Höhenlagen im Rhein-Neckar-Kreis den ersten Nebel gegeben. Die Sonne setzte sich aber am Vormittag schnell durch.

Fotograf René Priebe hat ein paar stimmungsvolle Luftfotos zwischen Schatthausen und Gauangelloch gegen 9.30 Uhr aufgenommen. Hier die Impressionen: