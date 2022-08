Die älteren im Publikum erkannten sofort die hingehauchte Version Sheena Eastons "For Your Eyes Only", die von der Trierer Sopranistin Kerstin Bauer sehr überzeugend interpretiert wurde. Mit dem kraftvoll rockigen "Live And Let Die" aus dem Jahr 1973 betrat Sascha Kleinophorst die Bühne und gab eine erste Kostprobe seines Könnens. Natürlich waren auch die aktuelleren Bond-Filme vertreten. Besonders der Song "Skyfall" der britischen Ausnahmekünstlerin Adele durfte nicht fehlen; wurde er doch als erster Bond-Song überhaupt mit dem Oscar ausgezeichnet. Die Opern- und Konzertsängerin Kerstin Bauer bewies hier ihren unglaublichen Stimmumfang. Lediglich beim US-Amerikaner Chris Cornell wichen die Walldorfer ...

Von Kerstin von Splényi

Bürgermeister Matthias Renschler unterstrich die Wichtigkeit der Hospizarbeit und bedankte sich bei Stefan Gottschalk, Leiter des Bäderparks, und Matthias Gruber, Geschäftsführer der Stadtwerke Walldorf, die als Hausherren für die Infrastruktur sorgten. Mit viel Humor führte Christian Stumpf, Geschäftsführer des SAP-Sinfonieorchesters, durch das Programm, das in diesem Jahr unter dem Motto "Very British" stand.

Was gibt es Britischeres, als im Auftrag ihrer Majestät unterwegs zu sein? Und wenn es dann noch einen Arrangeur gibt, der "immer schon mal Bond-Musik machen wollte", dann war der Eröffnungspart keine Überraschung. Sich mit leisen Tönen anschleichend tauchte, passend zum Bond-Thema, MI6-Agent James Bond vor dem geistigen Auge eines jeden Zuhörers auf. Bis heute werden für die prägenden Titellieder der Kultreihe weltbekannte Solisten und Gruppen verpflichtet. Frederik Diel, musikalischer Leiter des SAP-Sinfonieorchesters, und Michael Strecker, Arrangeur und erster Geiger, haben sich auch bei der Auswahl dieser Interpreten fast durchgängig auf britische Künstler konzentriert.

Die älteren im Publikum erkannten sofort die hingehauchte Version Sheena Eastons "For Your Eyes Only", die von der Trierer Sopranistin Kerstin Bauer sehr überzeugend interpretiert wurde. Mit dem kraftvoll rockigen "Live And Let Die" aus dem Jahr 1973 betrat Sascha Kleinophorst die Bühne und gab eine erste Kostprobe seines Könnens. Natürlich waren auch die aktuelleren Bond-Filme vertreten. Besonders der Song "Skyfall" der britischen Ausnahmekünstlerin Adele durfte nicht fehlen; wurde er doch als erster Bond-Song überhaupt mit dem Oscar ausgezeichnet. Die Opern- und Konzertsängerin Kerstin Bauer bewies hier ihren unglaublichen Stimmumfang. Lediglich beim US-Amerikaner Chris Cornell wichen die Walldorfer Musiker vom britischen Hauptgedanken ab. Der viel zu früh gestorbene Cornell hat den nicht ganz so bekannten Titelsong "You Know My Name" zum ersten Daniel-Craig-Bond "Casino Royal" geschrieben, den der Wahl-Pfälzer Kleinophorst sehr authentisch interpretierte.

Ein britischer Abend wäre unvollständig, wenn nicht auch Musik eines der erfolgreichsten britischen Musicalkomponisten zu hören wäre. Das Duett aus dem "Phantom Of The Opera" von Sir Andrew Lloyd Webber, das Bauer und Kleinophorst präsentierten, hatte Gänsehaut-Potenzial.

Mit einem Seitenblick auf 50 Jahre SAP erklärte Christian Stumpf die besondere Verbindung der SAP zur britischen Popgruppe Coldplay und deren gemeinsames Engagement bei der Senkung von CO₂-Emissionen. Das spiegelte sich im zweiten Block des Abends mit Coldplay-Stücken wider. Der vor lauter Lebensfreude strotzende Song "Viva la Vida" entfaltete vor allem durch die Performance der Background-Sänger Georg Liszt mit der "Scream Factory" seine mitreißende Wirkung. Diese haben jeder für sich eine beeindruckende Karriere vorzuweisen. Sie waren schon für Michael Jackson, Mariah Carey, Duran Duran, Bee Gees oder Kylie Minogue tätig. Die gefühlvollen Balladen "Sky Full Of Stars" und "Fix You" setzte die ergänzende Rockband in Szene.

Ein Highlight des Abends war das Duett des Liedes "Perfect" von Ed Sheeran, das Bauer und Kleinophorst auf der Seebühne in perfekter Abstimmung ihrer Gesangsstimmen und nur mit der akustischen Begleitung der Rock-Musiker performten.

Es sei gar nicht so einfach, bemerkte Frederik Diel, "wirklich gute Musik englischer Rocksängerinnen aufzutreiben, die auch noch mehr als einen erfolgreichen Titel in den Charts hatten." Aber Kate Bush führt nach Jahrzehnten derzeit wieder die britischen Billboard-Charts an, dank des Serien-Hits "Stranger Things", also war sie mit ihrem Titel "Babooshka" im dritten und letzten Teil des Abends genauso vertreten wie Lisa Stansfield mit "The Real Thing". Bei der Auswahl männlicher britischer Popinterpreten fiel die Wahl auf Robbie Williams ("Supreme") und Phil Collins ("Sussudio"). Bauer und Kleinophorst begeisterten das Publikum im Walldorfer Freibad.

Die Sonne war längst untergegangen als das Orchester und die Sänger zum Abschluss des Konzerts Elton Johns "Don’t Let The Sun Go Down On Me" anstimmten. Sir Elton hätte seine wahre Freude an der Interpretation gehabt. Selbstverständlich wurden die Musikerinnen und Musiker nicht ohne Zugaben entlassen. Voller Energie fegte Kerstin Bauer mit einer Version von Lady Gagas "The Edge Of Glory" über die Bühne, ehe der Rockmusik-Klassiker "Music" von John Miles den traditionellen Schlusspunkt setzte.