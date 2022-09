Sandhausen. (luw) Wieder ist ein Feuer gelegt worden. Diesmal brannte es im Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses "Im Heckengarten". Während man sich bei der Feuerwehr schon länger über eine Häufung von Bränden in der Hopfengemeinde wundert, laufen die Ermittlungen der Polizei. Doch dass die jüngsten drei Brände auf einen und denselben "Feuerteufel" zurückgehen würden, darauf deutet laut den Beamten derzeit nichts hin.

Bereits im Frühjahr hatte eine nach derzeitigem Stand zufällige Serie an Bränden, die von öffentlich zugänglichen Orten ausgingen, die Feuerwehr auf Trab gehalten. Nun kamen seit Mitte August drei Einsätze hinzu, bei denen die Polizei von Brandstiftung beziehungsweise von einer – juristisch milder bewerteten – "Sachbeschädigung durch Brandlegung" ausgeht: Am 18. August hatte es bekanntlich in der Warenausgabe eines Möbelhauses in der Robert-Bosch-Straße gebrannt; drei Tage später brach an zwei Stellen im Hardtwald an der Autobahn A5 Feuer aus. Im letzteren Fall ist bis heute nicht geklärt, ob es sich um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelte – schließlich wurde auch kein Verdächtiger ermittelt.

Wie berichtet wurde am 24. August wiederum eine offenbar psychisch kranke 18-Jährige im Zusammenhang mit einem Waldbrand in Walldorf gefasst: Sie soll den Brand gelegt haben. Laut den Ermittlungsbehörden ist dieser Fall aber gesondert von jenen Sandhäuser Bränden zu sehen: Hier spreche nichts dafür, die 18-Jährige wegen weiterer Brände zu verdächtigen.

Und am vergangenen Freitag brannte es nun im Keller eines Sandhäuser Hochhauses. Dieser Einsatz habe erneut auch bei der Feuerwehr für Rätselraten gesorgt, sagte Kommandant Markus Zielbauer gegenüber der RNZ. Zeitungen im Korb eines Fahrrads waren angezündet worden, die Flammen griffen auf ein weiteres Rad über. "Das hätte auch schlimmer ausgehen können", sagte Zielbauer. Die Polizei erklärte nun auf Anfrage, dass nichts auf einen Zusammenhang mit den anderen beiden Bränden in Sandhausen hindeute. Es liefen aber noch Befragungen zu diesem jüngsten Fall, hieß es am Mittwoch. Unklar sei noch, ob der Keller zur Zeit des Brandausbruchs offen oder nur mit Schlüssel zugänglich war. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0 62 22 / 5 70 90 angenommen.