Sandhausen. (cm) Es war ein Fall, der nicht nur bei Hundehaltern für Empörung sorgte: Auf der Raststätte Hardtwald-West an der Autobahn A 5 bei Sandhausen hat unlängst ein Mann einen Hund mit der Faust so lange geschlagen, bis Passanten eingriffen. Die hinzugerufene Polizei fand einen apathischen Vierbeiner vor und nahm auch den 46-jährigen Halter mit auf die Dienststelle. Um das Wohl des Hundes zu gewährleisten, wurde dieser "beschlagnahmt" und an die Tierrettung Rhein-Neckar übergeben. Bei dem Hundebesitzer wurden Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 46-jährigen Hundebesitzer ergingen Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Nun teilte die Polizei mit, dass es "Stella" dank des Engagements der Tierrettung Rhein-Neckar und des Tierheims Mannheim wieder gut geht. Es seien viele Nachfragen nach dem Zustand des Hundes bei der Autobahnpolizei eingegangen. "Stella" habe sich "schon gut erholt und ist wieder putzmunter und auch zutraulich". Wenn die Hündin weitervermittelt werden darf, sei dafür das Tierheim Mannheim zuständig. Abel Tesfay von der Berufstierrettung Rhein-Neckar sagte, dass der 46-jährige Mann den Hund wohl nicht mehr halten darf.

Update: Dienstag, 12. Juli 2022, 20.19 Uhr

Mann prügelt auf Hund ein bis Passanten einschreiten

Sandhausen. (pol/mare) Am Freitagabend hat ein Mann auf dem Rastplatz Hardtwald so lange auf seinen Hund eingeprügelt, bis Passanten eingeschritten sind. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 23.15 Uhr wurde über die Notrufleitung ein 46-jähriger Mann gemeldet, der auf dem Rastplatz Hardtwald West seinen Hund mit der Faust schlagen würde. Passanten konnten den Mann davon überzeugen, von dem Tier abzulassen und nahmen diesen in ihre Obhut.

Von der Polizei wurden der apathische Hund und sein Besitzer zu einer Polizeidienststelle gebracht. Um das Wohl des Hundes zu gewährleisten, wurde er beschlagnahmt und an die Tierrettung übergeben.

Ort des Geschehens

Bei dem Hundebesitzer wurden Anzeichen für eine Betäubungsmittel-Beeinflussung festgestellt, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 46-jährigen Hundebesitzer ergehen Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.