Sandhausen. (luw) Während die Gesamthöhe des Sachschadens noch ungewiss ist und einige Bürger weiterhin mit den verheerenden Folgen des Unwetters am Freitag zu kämpfen haben, ist auch im Wald Aufräumen angesagt. Hier stürzten Dutzende Bäume durch Sturmböen um.

Doch hier seien die Schäden im Gegensatz zu jenen Niederschlagsmengen nicht von historischem Ausmaß, wie Forstrevierleiter Robert Lang auf RNZ-Nachfrage berichtet. Vor dem Hintergrund der zurückliegenden Dürre-Wochen zeigt er sich aus rein ökologischer Sicht sogar dankbar für dieses Unwetter. "Es war ein Segen Gottes, dass es endlich geregnet hat", sagt Lang: "Alles Schlechte hat eben auch etwas Gutes."

So seien all die Bäume, die infolge des Sturms umstürzten oder nun wegen mangelnder Standsicherheit gefällt werden müssen, eher als Kollateralschäden zu sehen. "Wenn die Trockenheit angehalten hätte, wären noch mehr Bäume gestorben", erklärt er.

Etwa am Trimm-dich-Pfad nahe der Waldstraße "hängen" seit Freitagabend mehrere gestürzte oder teilweise entwurzelte Bäume: Sie müssen ebenso wie einige Exemplare gefällt werden, von denen aufgrund der Nähe zu Straßen und Gebäuden eine Gefahr ausgeht.

Viele Bäume mit "Verzwieselung" – einer Gabelung, von der aus zwei gleich starke Äste nach oben wachsen – seien stark beschädigt: Oft sei einer dieser Äste aus dem Kronenbereich herausgerissen worden, sodass der Rest des Baumstamms "wie halbiert" sei: "Von solchen Sollbruchstellen geht auch Gefahr aus", so Förster Lang. Zudem seien zahlreiche "Feinwurzeln" durch die Trockenheit gebrochen, was die Stabilität der Gewächse zusätzlich beeinträchtige. Insgesamt habe man aber im Hardtwald auch in den vergangenen Jahren schon stärkere Sturmschäden registriert, sagt der Fachmann.

Wie der Nußlocher Hobbymeteorologe Jürgen Scheuermann erklärt, gehen diese Schäden vermutlich auf einen sogenannten "Downburst" zurück, der am Freitag im Wald zwischen Oftersheim und Sandhausen wütete: "Dabei handelt es sich um eine schwere Fallböe, die meistens bei Gewittern vorkommt", so Scheuermann gegenüber der RNZ: Dieser "Abwind" werde so stark beschleunigt, dass die Böe "wie ein Sack aus dem Niederschlagsbereich fällt und am Boden in Kreisform auseinanderläuft". Wann alle Schäden im Wald beseitigt und damit die Gefahren gebannt sind, lässt sich derweil laut Lang aufgrund von Ungewissheiten über die Verfügbarkeit von Geräten und Arbeitern noch nicht genau sagen: Man hoffe aber, dass dies bis Ende kommender Woche geschafft ist.