Dieser Meilenstein war Thema, als Schubert die Gruppe auf den Fanblock A3 führte. Denn verbunden mit jenem Erfolg war auch eine der zahlreichen Umbauphasen, von denen die erste bereits nach dem Aufstieg in die damals neu gegründete Dritte Liga 2008 eingeleitet worden war. Als eine "Besonderheit" im Stadion erläuterte Schubert, dass sowohl ein Stehbereich auf der Gegengerade als auch mit A4 einer hinter dem Tor existiert. Zudem befinden sich sowohl der Heim- als auch der Gästefanblock auf derselben Tribüne – noch eine Besonderheit in Fußball-Deutschland. Doch das soll sich im Zuge der nächsten ...

So war es für Schubert ein Leichtes, den Teilnehmern Wissenswertes aus der Geschichte des Clubs zu vermitteln, was immer wieder auch mit Fragen im "Rätsel-Stil" geschah. Dabei tat sich insbesondere RNZ-Leser Günther Pfeffer als Experte hervor, der dem Verein schon seit Jahrzehnten die Treue hält. Dass etwa der höchste Sieg in der Zweitligahistorie des SVS im Jahr 2015 mit 6:0 beim SC Paderborn gelang, hatte der 82-Jährige ebenso im Gedächtnis wie die Tatsache, dass es Stürmer Frank Löning war, der den Hardtwald-Club 2012 zum "bisher größten Erfolg seiner Geschichte" schoss: zum Aufstieg in die Zweite Bundesliga.

Sandhausen. Ohne dass der Ball rollte, haben 15 RNZ-Abonnenten am Dienstagabend einen Stadionbesuch der besonderen Art erlebt. Im Rahmen der RNZ-Sommertour und dank der Einladung des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen (SVS) durften sie das BWT-Stadion am Hardtwald besichtigen – und dabei Räume betreten, die normalerweise für Fans tabu sind. In einer "exklusiven Pressekonferenz" gab es noch die Gelegenheit, Torwart Patrick Drewes mit Fragen zu löchern (siehe unten).

Von Lukas Werthenbach

Marketing-Mitarbeiterin Sophie Schubert begrüßte die Gruppe und übernahm die Tour durchs Stadion. Die 27-jährige Sandhäuserin hat quasi ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht: Seit dem zehnten Lebensjahr ist sie SVS-Fan, ist auch regelmäßig bei Auswärtsfahrten dabei. Und seit knapp einem Jahr arbeitet sie eben auch für ihren Herzensverein.

Mit Blick auf Auflagen und ein oft nicht ausverkauftes Stadion erklärte Schubert übrigens, dass die Aufstockung der Kapazität auf 15.340 Zuschauer im Jahr 2014 eben auch von der Deutschen Fußball Liga (DFL) verlangt worden sei – obwohl für den Verein mit knapp 13.000 Plätzen eigentlich auch die vorherige Größe ausreichend gewesen wäre. Als die gut gelaunten "Sommertouristen" den Gästeblock besichtigten, gab Schubert zu: "Auch wenn die Auswärtsfans zum Beispiel von großen Vereinen wie dem HSV oder Schalke 04 manchmal hier lauter sind – ganz ehrlich, ich liebe diese Spiele." Solche Erlebnisse gehören aus ihrer Sicht eben auch zu diesem kleinen, aber besonderen Verein, dessen Stadion übrigens in etwa genauso viele Plätze wie der Ort Einwohner hat.

Weiter ging es auf die Trainerbank, auf der auch am Samstag beim Spiel gegen den FC Nürnberg wieder Coach Alois Schwartz samt Team und Ersatzspielern Platz nehmen wird. Hier durften es sich die Teilnehmer gemütlich machen, wobei Schubert dann doch auf ein großes Tabu hinweisen musste: "Der Rasen darf nicht betreten werden, klare Ansage unserer Greenkeeper", erklärte sie.

Eine besondere Perspektive: Die RNZ-Leser nahmen auf der Auswechselbank Platz. Foto: Alex

Später wurde auch der VIP-Bereich mit seinen Logen besichtigt: Allein hier haben insgesamt 680 Zuschauer Platz, wusste Schubert. Dabei erfuhren die Besucher auch, dass Sponsoren ihre jeweilige Loge individuell einrichten dürfen. Danach führte die Tour in den Presseraum, in dem nach und vor jedem Spiel die Trainer die Fragen der Journalisten beantworten. Und in die "Mixed Zone": Hier finden die Interviews mit den Spielern nach den Partien statt.

Für einige überraschend war anschließend der Besuch der Gästekabine: "Das ist erst mal nicht besonders spektakulär", sagte Schubert. Tatsächlich unterscheidet sich die Umkleidekabine optisch kaum von jenen in Schulsporthallen oder bei Amateurvereinen. Die Kabine des SVS dagegen sei etwas besser ausgestattet, diese wird aber auch bei Spielen und beim Training genutzt – selbst den RNZ-Lesern blieb dieser Anblick aber verwehrt: Die Mannschaft hatte gerade eine Trainingseinheit abgeschlossen, sodass man womöglich noch einen Spieler beim Duschen gestört hätte.

Hier bekamen schon viele Profimannschaften eine Ansage: Die Tour führte auch in die Gästekabine des BWT-Stadions am Hardtwald. Foto: Alex

Dafür endete die Führung aber an einem weiteren Ort, der in der Regel wiederum nur für Profis zugänglich ist: der Spielertunnel. An den schwarzen Wänden sind Bäume gezeichnet, die an den Hardtwald erinnern sollen: "Wir wissen, wo wir herkommen", so Schubert. Auch ein Zeitstrahl hängt in dem Tunnel, von dem aus die Mannschaften vor jedem Spiel den Rasen betreten: Hier sind die wichtigsten Ereignisse der SVS-Historie abgebildet. "Aber da ist ja noch Platz oben", stellte ein Leser fest ...

"Lampenfieber" kennt auch der Fußballprofi

Sandhausen. (luw) Ein "Höhepunkt" der RNZ-Sommertour im Stadion des SV Sandhausen war das Treffen mit Torwart Patrick Drewes. Der vor einem Jahr vom VfL Bochum an den Hardtwald gewechselte Profi erzählte kurz etwas zu seinem Werdegang und machte dabei ebenso wie in der darauffolgenden "Pressekonferenz" einen – passend zum SVS – bodenständigen und sympathischen Eindruck.

Torwart Patrick Drewes. Archivfoto: vaf

Das verschonte ihn aber nicht davor, gleich zu Beginn eine eher unangenehme Frage von einem mutigen RNZ-Leser gestellt zu bekommen: "Warum hat es am vergangenen Samstag in Karlsruhe nicht zu einem Sieg gereicht?" Drewes fasste zusammen, dass man "zweimal durch Einzelaktionen etwas glücklich" in Führung gegangen sei und man dann "alles aus der Hand gegeben habe". Letztlich habe man sich als Team "zweimal doof angestellt", sodass am Ende ein 3:2 für den KSC stand.

Mit diesen selbstkritischen Worten dürfte Drewes bei seinen Zuhörern ebenso Punkte gesammelt haben wie mit seiner Antwort auf die Frage, ob er bei Spielen noch so etwas wie Lampenfieber spüre: "Das kann man schon ein bisschen Lampenfieber nennen, ja." Schließlich müsse man sich immer bewusst machen, dass Tausende Menschen kämen, um einem beim Fußballspielen zuzusehen: "Das ist nicht selbstverständlich – die zahlen Geld dafür und da hat man auch die Pflicht, sein Bestes zu geben." Folglich sei es "normal, ein bisschen aufgeregt" zu sein.

Zudem gab der 29-Jährige Einblicke in eine Trainingswoche, die sich natürlich stets nach dem Termin der Spiele – in der Zweiten Liga kann dies freitags, samstags oder sonntags sein – richte. Wenn man samstags spiele, sei der Montag meist der freie Tag. Dann gehe schon der Blick aufs nächste Spiel bei häufig zwei täglichen Trainingseinheiten: vormittags Kraft und nachmittags "auf dem Platz".

Zu seinen Idolen als Jugendlicher habe übrigens der italienische Torwart Gianluigi Buffon gezählt, wie Drewes verriet: Der Weltmeister von 2006 gilt als Legende bei Juventus Turin, wurde zwölfmal italienischer Meister und holte zahlreiche weitere Pokale. So ging das "Frage-Antwort-Ping-Pong" zwischen RNZ-Lesern und SVS-Profi noch weiter, ehe es Applaus für den Torwart gab und man ihn mit "viel Glück für nächsten Samstag" verabschiedete.